На кінець червня 2025 року золотовалютні резерви України зросли до 45,1 млрд доларів. Це на 520 млн більше, ніж було у травні. Зростання стало можливим завдяки тому, що значні обсяги фінансової допомоги від міжнародних партнерів перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни.

Як повідомила пресова служба Національного банку, резерви зросли з кількох причин. Зокрема, через те, що держава отримала 808 млн доларів зовнішнього фінансування – від ЄС, Японії та МВФ. Окрім того, вартість золота та облігацій у портфелі НБУ збільшилася через позитивні зміни на ринках

Національний банк продав майже 2,5 млрд доларів, щоб утримувати стабільність курсу. Водночас купив лише 103 млн.

Резерви залишаються на високому рівні – цього вистачає, щоби покривати понад 5,6 місяців імпорту.

«Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», – йдеться в заяві НБУ.

Валютні резерви – це високоліквідні активи в іноземній валюті та золоті, які належать державі, зокрема, Національному банку, та перебувають у його розпорядженні. Їх використовують для валютних інтервенцій, забезпечення платежів органів державної влади, а також для підтримки стабільності національної валюти та платіжного балансу.