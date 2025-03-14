«Дударик» поставив перед собою завдання: повернути забуті українські пісні сучасному слухачеві

Українська музична спадщина формувалася століттями, проте багато її сторінок досі залишаються маловідомими не лише у світі, а й тут, в Україні, зокрема, й для львівської публіки.

Дмитро Кацал, відомий диригент і художній керівник всесвітньо відомої хорової капели «Дударик», поставив перед собою амбітне завдання: повернути забуті українські пісні сучасному слухачеві та водночас донести їх до міжнародної аудиторії.

Так з’явився проєкт «Пісні п’яти століть» – концертний цикл, що презентує унікальні мелодії на українських та європейських сценах.

Як створювався успішний концертний проєкт, чому давні мелодії важливі сьогодні, чим вони дивують закордонну публіку і що музика може розповісти про Україну – коли нам так потрібна увага світу.

«Я завжди кажу, що музика є найкращим провідником для розуміння ментальності нації. Якщо мова може стати бар'єром, то музика дозволяє дуже швидко і глибоко порозумітися», ‒ каже Дмитро Кацал.

«Ми хотіли відшукати найдавніші музичні твори»

Мета проєкту ‒ продемонструвати світові нашу спадщину і довести її історичну тяглість

Пане Дмитре, як виникла ідея проєкту «Пісні п’яти століть» і яку мету ви закладали?

Ця ідея виникла спонтанно. Ще задовго до створення проєкту ми часто використовували на афішах голосну назву: «Тисяча років української духовної музики». Прагнули відшукати найдавніші музичні твори, аби підтвердити цю концепцію й показати безперервність української музичної традиції. Зізнаюся, це виявилося непросто.

Зрештою, проєкт трансформувався у програму української духовної музики, але тільки п’яти століть, яку ми успішно представили в Німеччині, Польщі, Латвії, Австрії. Це була вже цілісна, логічно вибудувана музична історія.

А потім виникла ще одна ідея ‒ створити аналогічний цикл, але вже зі світською музикою. Так ми отримали дві концепції програм, з якими успішно виступаємо за кордоном. А мета все та ж ‒ продемонструвати світові нашу спадщину і довести її історичну тяглість. У наш час це, переконаний, особливо важливо.

Розкажіть, як вас сьогодні зустрічає закордонна публіка? Чи різниться сприйняття в Україні та за кордоном?

В Україні цей проєкт має чудовий відгук. Концерти зазвичай проходять з аншлагами, люди охоче приходять, діляться враженнями, рекомендують один одному. Тут працює своєрідне «Бі-бі-сі» ‒ народне сарафанне радіо.

За кордоном реакція не менш тепла. Особливо в країнах, де збереглися сильні хорові традиції, наприклад, у Німеччині. Там існує зокрема два мегапрофесійні хлопʼячо-чоловічі хори, схожі за форматом до нашого, тому слухачам цікаво почути, як це звучить в українській інтерпретації. Вони добре розуміють таку музику, адже мають власну безперервну хорову традицію ‒ найстаршому німецькому хору понад 800 років!

Можливо, якби українська історія була менш драматичною і динамічною, то і в нас збереглися б подібні традиції…

Так, але, на жаль, маємо, що маємо: московити вирвали з нашої історії добрих 300 років активного культурного розвитку.

До речі, часто закордонна аудиторія щиро дивується, коли дізнається, що українська партесна музика має 500-річну історію. Це відкриває новий погляд на Україну ‒ як на країну з багатою музичною культурою та глибокими традиціями. Тому сьогодні музика стає не просто мистецтвом, а потужним інструментом культурної дипломатії.

Концерти зазвичай проходять з аншлагами

Цікаво, а хто здебільшого приходить на ваші концерти за кордоном? Це переважно українська діаспора, чи все ж є і місцева публіка?

Діаспора насправді складає дуже невеликий відсоток ‒ до п’яти відсотків від усіх слухачів. Все інше ‒ це місцева публіка.

До слова, а що можете сказати про львівського слухача?

Знаєте, Львів має свій особливий слухацький смак. Львівську публіку не обдуриш рекламою. Тут треба пропонувати справжній, якісний продукт. Це дуже вибагливий слухач, який чекає не просто виконання, а чогось глибокого, справжнього.

Але ж головне ‒ що ця вибагливість не стає бар’єром, а навпаки, стимулює творити ще краще, ще глибше, ще змістовніше.

Про унікальні концерти, підбір пісень і нові програми

Як ви формуєте концертну програму, за яким принципом обираєте твори?

Оскільки я з родини музикантів, у мене вдома лише книжок із музичними зразками ‒ тисячі. Також у львівському архіві зберігається близько 20 тисяч томів. При відборі творів ми спираємося і на історичні джерела, і на професійний досвід, і, звісно, на інтуїцію.

«При відборі творів ми спираємося і на історичні джерела, і на професійний досвід»

Пригадую одну кумедну історію, яка добре ілюструє цей процес. Десь 10-15 років тому ми працювали над різдвяною програмою, і я запропонував хористам зробити її максимально «своєю», рідною для кожного. Кажу: «Принесіть із дому ті колядки, які у вас найчастіше звучать, які ви знаєте ще з дитинства».

На наступний день переді мною лежало 80 збірників ‒ і це лише з того, що люди принесли з власних домашніх архівів! Довелося переглянути близько 500 творів, щоб відібрати сотню, а з них ‒ фінальні 20, які увійшли до програми.

Не знаю, чи пояснив, але приблизно так само відбувається відбір для кожного концерту зараз: копітка робота з архівами, джерелами, фольклорними записами, а потім ‒ фільтрування, щоб створити цілісну, гармонійну програму.

На цьому етапі «Пісні п'яти століть» ‒ це вже не просто проєкт, а цілий цикл концертів.



Так. Перший концерт з цього циклу ми назвали «Початок» ‒ це був своєрідний огляд краси української музики, переважно світської, авторської та народної, за п’ять століть.

Потім я вирішив зробити окремий тематичний виступ ‒ «Стрільці». Це була унікальна програма, що складалася виключно зі стрілецьких пісень. І знаєте, навіть половина зібраного матеріалу тоді не увійшла до концерту ‒ настільки багато було цінних творів. Був також тематичний концерт, присвячений колядкам, шлягерам, тощо.

Така ж концепція діє й надалі.

Окремі концерти отримає повстанська музика. Хочу також підготувати виступ на тему львівського міського фольклору, переможні марші. Наприкінці травня планується програма «Любовні і жартівливі пісні» ‒ ще один унікальний проєкт.

А ще ми готуємо пам’ятний виступ на честь нашого друга та дослідника української давньої музики Романа Стельмащука. Це буде концерт, який вшанує його внесок у збереження нашої барокової музичної спадщини. Планів насправді дуже багато – аби лише, як кажуть, Бог дав сил то все реалізувати.

Вже невдовзі в рамках «Пісні п’яти століть» ви презентуєте нову програму, присвячену творам українських поетів. Чим цей проєкт відрізняється від попередніх?

Так, 27 березня у Львівській філармонії ми презентуємо новий проєкт ‒ «Поети». Це абсолютно особлива програма. У ній зібрані твори, покладені на музику, за текстами українських поетів ‒ від класиків до сучасників. Тут і Сковорода, Шевченко, і Франко, і Леся Українка, і Антонич, і Чубай, і Стус, і Світличний, Симоненко, і, звісно, Жадан, Ліна Костенко... Це дуже сильний пласт нашої культури.

Але, звісно, всіх охопити неможливо. У проєкті буде лише 16 поетів, і вже зараз мене запитують: «А чому немає того чи іншого автора?» Та ж це тільки початок. Якщо проєкт матиме хороший відгук, ми зробимо і «Поети-2» наступного року. Запевняю!

Я дуже вірю, що ця програма знайде свого слухача, бо українська поезія ‒ це завжди про щось глибинне і надважливе. А коли вона поєднується з музикою, народжується справжня магія.

Про команду, менеджмент капели і музику загалом

«Я шукав вокалістів так, як кухар добирає інгредієнти»

А якщо говорити про виконавців і учасників цього проєкту? Чи хотіли б когось згадати окремо?

Так, думаю, що буде правильно згадати. Адже ці виконавці ‒ справжні майстри своєї справи. Я шукав вокалістів так, як кухар добирає інгредієнти: мені потрібно було академічне звучання, яке водночас може мати легкість естрадного виконання. Це дуже особливий баланс.

Тож у проєкті беруть участь дві чудові солістки. Перша ‒ Анна Шумаріна, солістка Львівської філармонії. Ми нещодавно познайомилися, і виявилося, що вона з родиною була змушена покинути окупований Мелітополь. Уявіть собі, яка доля людини! Друга ‒ Дар’я Кудрик, яка у 14 році виїхала з Криму. Обидві солістки ‒ патріотки з окупованих територій. Вони здатні передати всю глибину таких творів, як музика Гулака-Артемовського, Сковороди, Лесі Українки.

До речі, Леся Українка традиційно асоціюється з драматичними, навіть трагічними творами, але ми вибрали легшу, майже дитячу пісню «Ой, вишеньки, черешеньки», і вона зазвучала по-новому. Дар’я Кудрик також виконуватиме «Якби з ким сісти хліба з’їсти» на слова Шевченка.

Крім того, у мене є чудові співаки капели ‒ справжні «діаманти». Це Дем’ян Севериненко, Роман Липак, Андрій Попович, Назар Омельчук. Вони, можливо, не надто відомі широкому загалу, але їхні голоси ідеально підходять для давньої музики, народних пісень, романсів, моралістичних творів. Це неймовірна палітра тембрів, яка додає концерту неповторного звучання.

Ви одночасно диригент, продюсер і куратор проєктів. Поєднувати ці ролі складно?

Допомагає великий досвід і творча спадщина, яку передав мені батько. Це дає змогу тримати всі процеси під контролем.

На цьому етапі «Пісні п'яти століть» ‒ це вже не просто проєкт, а цілий цикл концертів.

Та не менш важливу роль відіграє команда. Для проєкту «Поети» я звертався до аранжувальників, щоб отримати потрібну стилістику й звучання. Так само працюю з інструменталістами, які втілюють задумані музичні образи.

Часто я пишу аранжування у стилі партесних композиторів чи майстрів епохи бароко ‒ використовуючи цифрований бас, а решту музиканти інтерпретують самостійно.

Це вимагає високої майстерності, і мені пощастило працювати з людьми, які не просто володіють цим мистецтвом, а й вдихають у нього життя. Тож, хоча обов’язків багато, я маю на кого покластися, і дуже тому радію.

На завершення ‒ як ви оцінюєте стан української музичної культури сьогодні? Чи бачите перспективи для подібних проєктів у майбутньому?

Я фанат української музики у всіх її проявах ‒ від народної до електронної, від симфонічної до рейву. Всі жанри мають право на існування, адже час сам розставляє пріоритети.

Головне ‒ створювати якісний продукт. Якщо ми це робитимемо, то через десятиліття отримаємо потужний музичний пласт, що стане фундаментом для майбутніх поколінь. Впевнений, українська культура не просто має перспективи ‒ вона на порозі справжнього розквіту.

Тому користуючись нагодою, запрошую приходити на наші концерти й розділити з нами емоції, енергію і глибину, на яку здатна наша музика. Буду радий всіх бачити!