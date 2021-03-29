На сьогодні в Україні циркулює понад 30 різних генотипів коронавірусу. Про це 29 березня під час прес-конференції повідомила головна епідеміологиня МОЗ Наталія Виноград.

За її словами, занесення інфекції в Україну відбувається з різних територій, в тому числі і з Європи та африканського континенту. Зафіксована циркуляція британського штаму, в тому числі й видозміненого. За словами Виноград, він уражає молодші вікові групи, зокрема дітей та підлітків.

«Отримували із запізненням інформацію про штами. Питання не про скільки, а які. Сьогодні у нас залишився актуальним так званий "штам-засновник", бо є таке поняття "феномен засновника", коли приходить перший раз патоген і потім залишається, змінюється його значущість, але він залишається. Сьогодні в Україні, з того що ми знаємо, циркулює понад 30 різних генотипів вірусів», – розповіла науковиця.

Для порівняння, на початку січня було виявлено лише п'ять генотипів.

Також Виноград повідомила, що внаслідок мутацій змінився патогенез вірусу та, відповідно, прогноз для пацієнтів. Крім того, частина ліків, які раніше вважалися перспективними для лікування Covid-19, виявляються недієвими, через що доводиться корегувати протоколи лікування інфекції.

Епідеміологиня додала, що вакцини, які використовуються нині, є ефективними проти мутованих штамів коронавірусу.

«Всі виробники вакцин розглядають можливість заміни і випуску нових вакцин із спрямованістю щодо «мутантів», але на сьогодні ті вакцини, які використовують, є ефективними», – сказала Виноград.

За її словами, питання ефективності розроблених вакцин проти нових штамів коронавірусу з'явилося відразу після повідомлень про їхнє виявлення. За результатами проведених досліджень виявилося, що вакцини компаній AstraZeneca, Pfizer та Moderna захищають від британського штаму, хоча й з нижчою ефективністю. Нігерійський штам має інші мутації й ефективність вакцини AstraZeneca проти нього серйозно знизилася.

Раніше докторка біологічних наук Ганна Геращенко в інтерв'ю DW розповіла, що уряд України очікував, що люди перехворіють, вірус адаптується до людей і стане незагрозливим. За даними з відкритих баз даних в Україні ходили 6-7 європейських штамів, які не мали загрозливих мутацій.

Але, на жаль, все пішло за іншим сценарієм, бо почали з'являтися дуже небезпечні форми коронавірусу, які мають більшу заразність, швидкість розповсюдження, більш важкі клінічні прояви.

Але, для прикладу, у «британського штаму» є певні українські зміни, але на властивості це впливає не так сильно, тому що ці мутації ще не закріпилися, оскільки зустрічаються лише у поодиноких зразках.