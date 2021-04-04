В Україні розробляють програму реабілітації пацієнтів, які перехворіли на коронавірус як в амбулаторних, так і стаціонарних умовах. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак в ефірі телеканалу «Україна 24».

Вона зазначила, що нині МОЗ працює над тим, щоб знайти фінансування на таку програму. Гроші хочуть залучили з держбюджету, а саме через «Національну службу здоров'я».

Чиновниця зазначила, що робочу групу з напрацювання відповідного реабілітаційного постковідного пакета НСЗУ створили відповідно до наказу міністра охорони здоров'я. Його видали ще на початку року.

Микичак розповідає, що направлення на реабілітацію пацієнту видаватиме сімейний лікар. За її словами, вони дають направлення в той чи інший стаціонар вже і зараз, навіть не чекаючи, доки НСЗУ фінансуватиме цей пакет окремо.

«Пацієнт супроводжується насамперед сімейним лікарем. Тобто коли він виписався зі стаціонару або закінчив лікування амбулаторно, він завжди супроводжується сімейним лікарем, який знає всі його проблеми і якої допомоги пацієнт потребує», – каже заступниця міністра.

За її словами, міністерство працює також над тим, щоб санаторії системи МОЗ могли також надавати відповідну допомогу.