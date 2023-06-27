Королева Нідерландів Беатрікс та президент Росії Владімір Путін у музеї «Ермітаж», Амстердам, квітень 2012

Музей «Ермітаж» у Амстердамі, який припинив співпрацю з російським «Ермітажем» після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оголосив про перейменування та співпрацю з новими партнерами – Смітсонівським музеєм американського мистецтва у Вашингтоні, Центром Помпіду в Парижі та Британським музеєм.

Як пише у вівторок, 27 червня «Радіо Свобода», з 1 вересня колишня філія «Ермітажу» називатиметься H’Art Museum та експонуватиме твори з фондів своїх партнерів, влаштовуючи спільні виставки. На першій виставці наступного року будуть представлені картини Василя Кандинського – художника, який народився в Росії й помер у Франції – з колекції Центру Помпіду.

«Ермітаж» у Амстердамі був відкритий у 2009 році. За 14 років відбулося 30 виставок, близько третини з них були присвячені російській історії та культурі. Одна з останніх виставок називалася «Коштовності. Блиск російського двору». В інтерв’ю New York Times директорка музеюАннабель Бірні заявила, що через війну в Україні «магія Росії зникла». Остання виставка, організована у співдружності з російським «Ермітажем» була закрита через п’ять тижнів після відкриття у березні минулого року.

Музей «Ермітаж» у Амстердамі вважався певним символом близьких відносин між Нідерландами та Росією. У 2013 році виставку «Петро Великий – натхненний цар» відвідали королева Нідерландів Беатрікс та президент Росії Владімір Путін.