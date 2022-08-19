На концерті-відкритті звучали твори сучасних українських композиторів у виконанні музикантів із трьох міст. Гастролеркою ж фестивалю «Музика у старому Львові» запросили народну артистку, знану скрипальку з Києва Богдану Півненко.

«Сьогодні це такий концептуальний концерт: починаючи від легенди Мирослава Скорика, якого вже, на жаль, нема, далі – Сильвестров, Станкович, і закінчується це надією української композиторської школи, що все-таки життя продовжується і ми переможемо – Золтаном Алмашем», – поділилась народна артистка України Богдана Півненко.

Фестиваль пройде у Львові та Кракові: чого чекати від заходу

Щороку концерти у межах цього міжнародного фестивалю влаштовують в архітектурних перлинах міста, щоб популяризувати історичні пам'ятки та давні культурні традиції. Одначасно він відбувається у двох містах – Львові і Кракові. Фестиваль вкотре підтримує Кредобанк.

Це гарний приклад такої українсько-польської співпраці, культурного порозуміння і ми підтримуємо цей фестиваль вже понад 6 років. Особливістю цього фестивалю стало те, що його не зупинив ні ковід, ні війна, – прокоментував директор департаменту комунікацій АТ «Кредобанк» Віктор Гальчинський.

Перед та після концерту публіка могла побачити у фойє картини, які намалювали діти у межах благодійної ініціативи «Сміливість бути поруч». Під час фестивалю упродовж двох тижнів на меломанів очікує 6 унікальних подій.

«Цього року дуже своєрідний і незвичний фестиваль, бо в основному будуть виконавці, які зазнали впливу агресії, вони з окупованих територій», – зазначила солістка Львівської філармонії Олена Мацелюх.

Концерти влаштують у філармонії, соборі Святого Юра, а також у польському Кракові. Триватиме фестиваль "Музика в старому Львові" до 28 серпня.

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