Музику гурту «ДахаБраха» використали для реклами бренду Девіда Бекхема

«ДахаБраха» була створена у 2004 році

Пісня українського етно-гурту «ДахаБраха» «Шо з-пiд дуба» прозвучала у рекламі бренду House 99 By David Beckham. Про це гурт повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Той випадок, коли ДБ i DB зустрiчаються разом! ?Музика «ДахаБраха» гострим лезом стильно голить десяток чоловiкiв на чолi з Девiдом Бекхемом! Композицiя «Шо з-пiд дуба» у рекламi House 99 By David Beckham!», - йдеться у повідомлені.

Англійський екс-футболіст Девід Бекхем у співпраці з компанією L'Oreal створив бренд чоловічої косметики під назвою House 99. До базової лінії увійшов 21 засіб, зокрема, скраб для бороди. Як повідомив журнал Vogue, цифра 99 у назві бренда не випадкова. У 1999 році Бекхем виграв Кубок Великобританії і Лігу чемпіонів у складі команди «Манчестер Юнайтед», одружився зі співачкою Вікторією Адамс, у нього народився перший син, Бруклін. У Лондоні House 99 надійде в продаж у лютому 2018 року.

Гурт «ДахаБраха» - український музичний етно-гурт, створений у 2004 році. Принциповим було не продовжувати етнографічну інерцію, яка полягає в консервації старих зразків виконання, а спробувати експериментувати.

Гурт використовує українські народні пісні, що записані учасниками гурту та їх колегами-фольклористами у фольклорних експедиціях у різних регіонах України. Пісні, виконувані в автентичній манері, поєднуються зі звучанням широкого ряду інструментів із різних куточків світу, це гра в різні музичні жанри: мінімалізм, хіп-хоп, соул, блюз.

З концертами музиканти з’являлись на найвідоміших фестивалях світу, були єдиними представниками з України у передачі “Later… “ with Jools Holland на BBC, а також в ефірах радіо KEXP та NPR.