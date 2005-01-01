МВФ не вважає Україну бідною країною

МВФ пов'язує падіння доходів в країні з військовим конфліктом

Міжнародний валютний фонд не вважає Україну країною, що розвивається з низьким доходом і пов'язує падіння доходів у країні з військовим конфліктом. Про це йдеться в дослідженні МВФ про макроекономічну ситуацію в країнах, що розвиваються та з низькими доходами, опублікованому Фондом, повідомляє УНІАН.

У МВФ зазначили, що в 2014 році рівень доходів в Україні в перерахунку на одного громадянина був на 14% нижчим рівня, до якого країни включаються в групу низькодохідних (2330 доларів річного доходу).

Однак Україна не була включена в групу низькодохідних країн у зв'язку з тим, що основною причиною зниження доходів став військовий конфлікт.

«Падіння рівня доходів в Україні в основному відображає вплив військового конфлікту», – наголосили у Фонді.

При цьому Україна не була включена в групу низькодохідних країн і в 2018 році, оскільки структура її економіки є типовою для країн з ринковою економікою.

«Рівень бідності в Україні, структура зайнятості, тривалість життя і рівень освіти є типовими для EME (emerging market economies, країни з ринковою економікою)», – повідомили в МВФ.

Країни з ринковою економікою (EME) - це країни з річним доходом менш як 4035 доларів в перерахунку на одного громадянина (методологія Всесвітнього банку), які перебувають в процесі переходу від традиційної аграрної економіки, що базується на експорті сировини, до сучасної високопродуктивної економіки. Такі країни, як правило, мають намір забезпечити індустріалізацію і перейти до вільного ринку або змішаної економіки з превалюванням ринкового регулювання.