«Гуцулка Ксеня» їде до Львова на Різдво!

25 грудня о 15:00 та о 19:30 у Львівському театрі опери та балету відбудеться мюзикл-сенсація «Гуцулка Ксеня».

Народжена в Івано-Франківську під керівництвом колективу Народного артиста України та лауреата Шевченківської премії Ростислава Держипільського, вистава спричинила справжню сенсацію. Підтвердження тому – 25 аншлагів поспіль та фантастична любов публіки, яка їде до Івана-Франківська з усієї України.

Під час дійства звучатиме музика легендарного українського композитора Ярослава Барнича у сучасному аранжуванні, написаному головним диригентом Франківського драмтеатру Богданом Ткачуком. Оркестр з 20 чудових музикантів під його керівництвом постійно знаходиться на сцені, створюючи живий та атмосферний супровід подіям та пісням вистави.

Сюжет, такий же легкий та цікавий, як і музика мюзиклу. До Ворохти зі США прибувають українські емігранти, щоб знайти молодому хлопцеві наречену в Карпатах. Батько заповідав йому мільйон доларів, але за умови, якщо він знайде на історичній батьківщині «свідому українку» і одружиться з нею.

Мюзикл унікальний тим, що в ньому беруть участь 30 акторів. Танцювальні номери з елементами сучасної хореографії зберігають автентичний український лейтмотив. Серед костюмів можна буде побачити унікальну колекцію гуцульських гунь Руслани Гончарук. Родзинка сценічного рішення – лазерне шоу від команди «Show Service», яке створює неймовірні ефекти як на сцені, так і в залі.

Шоу відбуватимуться з дотриманням усіх карантинних норм!

У продажі є лише 50% місць, тому поспішайте придбати квитки.

15:00 bigshow.ua/events/hutsulka-ksenia-15-00/

19:30 bigshow.ua/events/hutsulka-ksenia-19-30/