YAKTAK виступить на біс у !FESTrepublic

Його голос закохує з перших нот, а пісні залишаються в серці вже після першого прослуховування. Після двох неймовірних аншлагів у Malevich Concert Arena на численні прохання публіки YAKTAK готує нову програму та виступить на біс 23 липня у !FESTrepublic з великим open-air концертом, повідомили організатори VINIL Concert agency.

YAKTAK — це поп, реп, рок в одному поєднанні. Він не має стильових кордонів, але має своє чітке бачення.

У молодого виконавця, який вже встиг стати надзвичайно популярним серед шанувальників, є велика амбітна ціль — витіснити російські треки зі всіх топ-чартів. І це артистові чудово вдається, адже його пісні «Не мовчи», «Чекає вдома», «Ти така вродлива», «В пустій кімнаті» з легкістю залітають в тренди YouTube, збирають мільйони переглядів та завойовують серця слухачів.

Ще однією особливістю YAKTAK є гітара. На кожну композицію її одягають в образ, який перегукується із піснею, зі словами та музикою, що звучать.

Концерт у !FESTrepublic неодмінно стане найромантичнішою подією літа, адже талановитий і харизматичний співак готує нову, неймовірно романтичну програму, яку доповнить неповторна вечірня атмосфера open-air на !FESTrepublic.

«Пісні YAKTAK влучно поєднуються з життєвими переживаннями кожного з нас! Адже він співає мовою душі, тож у нього є що Вам сказати. Чудовою нагодою стане нова сольна програма 23 липня. Побачимось у !FESTrepublic», – запрошують на концерт організатори VINIL Concert agency.

Концерт відбудеться 23 липня о 19:00. Квитки можна придбати за посиланням.