Усі виручені на аукціоні кошти підуть на підтримку дитячого реабілітаційного відділення

У неділю, 1 червня, в День захисту дітей у Центрі інтелектуального мистецтва «Меркурій» відбудеться благодійний аукціон з унікальними лотами на підтримку Unbroken Kids. Усі виручені кошти будуть спрямовані на розвиток та підтримку відділення дитячої реабілітації, що працює на базі львівської лікарні св. Миколая, де відновлюються діти після важких хвороб, операцій, травм, опіків та поранень внаслідок війни, повідомили у медзпакладі.

Серед унікальних лотів аукціону:

Футболка з підписом зірки футболу Кріштіану Роналду (стартова ціна – 1500 доларів).

Оригінальні стрази з легендарних рукавичок Майкла Джексона (стартова ціна – 1200 доларів).

Футбольний м’яч з автографами гравців збірної України (стартова ціна – 1000 доларів).

Факсиміле Томосу про автокефалію ПЦУ з підписом митрополита Епіфанія (стартова ціна – 1000 доларів).

М’яч з автографами гравців ФК «Карпати» (стартова ціна – 500 доларів).

Стартова ціна футболки – $1500

«1 червня ми зберемося в “Меркурії”, щоб підтримати Unbroken KIDS – місце, де маленькі українці отримують шанс на повноцінне життя після пережитих травм. Запрошуємо львів’ян та гостей міста долучитися до доброї справи. Щиро дякуємо Центру інтелектуального мистецтва “Меркурій” за цю важливу ініціативу і постійну підтримку», — каже директор дитячої лікарні св. Миколая Іван Міськів.

Долучитися до благодійного аукціону запрошують усіх охочих. Взяти участь у торгах можна як в офлайн, так і онлайн-форматі – з допомогою менеджерів «Меркурія». Для участі в аукціоні обов’язкова попередня реєстрація