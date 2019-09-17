На благодійному концерті на лікування львівської художниці зібрали понад півмільйона гривень
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Львівська художниця Тетяна Думан зі своїм чоловіком Левком Скопом продавали власні картини. На виручені гроші Тетяна купувала бронежилети для військових. І так від початку війни вже впродовж п'яти років.
Тепер Тетяна сама потребує допомоги. Цього літа у неї діагностували пухлину мозку – гліосаркому. Зараз жінка проходить курс хіміотерапії в Польщі. Але лікування потребує значних коштів – понад 30 тис. доларів США.
Допоки художниця проходить курс лікування за кордоном, у її рідному місті Львові друзі та близькі організували благодійний концерт.
До концерту долучилися Павло Табаков, Оксана Муха, Віктор Винник, «Піккардійська терція» і танцтеатр «Життя». А ще багато волонтерів, митців та військових. Бо свого часу Тетяна Думан та Левко Скоп багато допомагали бійцям на сході. На потреби війська вони зібрали понад 3 млн грн.
«Раніше ми часто допомагали бійцям на фронті. А сьогодні наші друзі військові прийшли нас підтримати. Скоро я їду в Польщу. Разом із Танею будемо малювати. Ще зробимо там свою виставку для онкохворих», – каже Лев Скоп, чоловік художниці.
Акцію організували волонтери проекту «Ангели надії». У холі Палацу залізничників гостей пригощали ласощами, а під час концерту провели аукціон. Виставили дев'ять картин відомих українських художників, серед яких були роботи Галини Хорунжої, Петра Крохмалюка та самої Тетяни Думан. Найбільшу суму – 50 тис. грн – запропонували за роботу народного художника України Михайла Демцю.
«Ми зараз усім волонтерським загоном допомагаємо Тетяні побороти цю хворобу. Сьогодні плануємо виручити півмільйона гривень», – зізнається волонтерка акції Наталя Шелестак.
За вечір благодійного концерту вдалося зібрати 635 тис. грн. Однак цієї суми недостатньо. Тож родина та друзі просять небайдужих допомогти.
Реквізити Приватбанку:
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Думан Василина Михайлівна (сестра Тетяни).