На Буковині від вірусної пневмонії померла 10-річна дівчинка. Мати дівчини швидку допомогу викликала в ніч на понеділок, 16 жовтня, однак медики навіть не встигли довезти її до дитячої лікарні. Судово-медична експертиза встановила, що дитина померла від важкої форми вірусної пневмонії.

Трагедія трапилася в селі Перебиківці Клішковецької громади. Спеціалістка сільської ради Клішківців Наталія Коменда розповіла ZAXID.NET, що дитина тиждень хворіла. «Дівчина кілька днів не відвідувала школу, бо мала температуру і покашлювала. Сусіди бачили, що в цей час, коли дитина не ходила до школи, вона гуляла на подвір’ї, коло хати. Уже в понеділок над ранок повідомили, що вона померла», – додала Наталя.

У громаді Клішківців ZAXID.NET розповіли, що сім’я, в якій виховувалася 10-річна дитина, є багатодітною. У родині загалом є шестеро дітей, однак найстарша дочка вже повнолітня і має свою сім’ю. У поліції Буковини ZAXID.NET зазначили, що сім’я стоїть на обліку в службі у справах дітей та вважається неблагополучною. Після смерті дівчинки інших дітей вилучили з родини і відправляли на обстеження в медзаклад, щоб з’ясувати, чи вони також не хворі. Наразі усіх повернули назад додому, вони здорові.

Водночас у сільській раді додали, що, хоча родина вважається неблагополучною, ніхто з батьків не зловживає алкоголем чи іншими шкідливими звичками: просто сім’я живе в невеличкій старій хаті разом з бабусею і дідусем та є малозабезпеченою.