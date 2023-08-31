На інсталяції спалили зовнішню дерев'яну коробку, за якою відкрився фенікс, схожий на тризуб

На цьогорічному фестивалі Burning Man в пустелі Блек-Рок у США експонують дві інсталяції від України – «Храм їжака» та «Український фенікс». Фестиваль триває з 27 серпня до 4 вересня і цьогорічною темою є Animalia.

Як повідомляє Українська правда, 31 серпня на Burning Man відкрили восьмиметрову скульптуру фенікса, що схожий на тризуб. Її створили українські митці: художник Олексій Сай та архітекторка й художниця Дана Косміна. Спершу її сховали за дошками, які потім спалили. Інсталяція втілює єдність та непохитність українського духу, а перформанс зі спалюванням коробки символізував те, що сталося з Україною та українцями.

«Український фенікс» (фото Віталія Дейнеги)

«Це український фенікс, який пройшов крізь вогонь і повстав з попелу. Візуально віх схожий на тризуб. Але це птах. Алегорія цього твору дуже проста. Нас як націю хотіли знищити. Але вогонь нас загартував. Ми вийшли з вогню, і він тільки зробив нашу шкіру грубшою, а нас – сильнішими. Ми переродились через вогонь. І нехай ми цього для себе не вибирали – але ми впорались і продовжуємо кожного дня... Мені здається, що ми як нація десь в цій точці. Вогонь ще обпікає і намагається нас знищити. Нам боляче. Нас обпікає полум’я війни і смерті. Але ми стаємо сильнішими ніж будь-коли були», – пояснив задум засновник фонду «Повернись живим», заступник міністра оборони України Віталій Дейнега.

Другу інсталяцію від України представила «Спільнота бьорнерів України». Її назва – «Храм їжака», він є меморіалом пам’яті українців, що загинули на війні. На інсталяції зібрані історії загиблих художників, артистів, музикантів та інших представників творчих професій.

«Ми відкрили меморіал на найбільшому в світі заході для вільних людей – Burning Man… Ми привезли десятки історій загиблих діячів культури, щоб показати, що ця війна не просто "військовий конфлікт", це – народна війна, в якій приймає участь кожен свідомий українець», – пояснив художник Олександр Слободянюк.

«Храм їжака» (фото Віталія Дейнеги)

Burning Man – щорічний фестиваль незалежного мистецтва, який від 1986 року щорічно відбувається в пустелі Блек-Рок у штаті Невада (США). Там встановлюють різноманітні арт-об’єкти, а наприкінці фестивалю спалюють велику дерев’яну фігуру людини. Україна вперше представила на фестивалі свої роботи у 2015 році. Торік литовсько-американський проект Amber Dust встановив на фестивалі п’ятиметровий тризуб на підтримку України.