Римарук похований на 78-му полі Личаківського цвинтаря

У четвер, 17 грудня, на Личаківському цвинтарі відкрили пам’ятник поетові Ігорю Римаруку. Римарук похований на 78-му полі. Автором пам'ятника є Віктор Кудін.

Ігор Римарук – лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка (2002), він був президентом Асоціації українських письменників, радником міністра культури з питань книговидання (2007), головним редактором журналу «Сучасність».

Римарук народився 4 липня 1958 року в селі М'якоти Хмельницької області. Писати вірші Римарук почав ще під час навчання в школі. Згодом він закінчив факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка (1979).

27 вересня 2008 року у Львові поета збила машина. 3 жовтня 2008 року він помер у лікарні. Похований 6 жовтня на Личаківському цвинтарі.

Вірші Ігоря Римарука перекладали багатьма мовами світу.