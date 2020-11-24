У вівторок, 24 листопада, журі обласної премії в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури на Львівщині обрало лауреатів премії у 2020 році. Автори найкращих творів та робіт у 14 номінаціях отримають премії по 20 тис. грн.

Обласна премія в галузі культури на Львівщині діє з 2002 року. Прийом заявок у цьому році завершився 1 жовтня. На сьогодні розмір премії становить 20 тис грн у кожній номінації. Лауреатів урочисто нагородять у грудні.

«Роботи цьогорічної премії, як і щороку, надзвичайно фахові та професійні. Переконаний, що підтримувати талановитих людей не лише правильно, а й потрібно. Ми і надалі продовжимо традицію проведення Обласної премії. На наступний рік уже закладено пропозиції щодо проведення премії, тож будемо виносити цю пропозицію на сесію, аби на це були скеровані кошти», – зазначив під час засідання журі заступник голови ЛОДА Іван Собко, передає прес-служба ЛОДА.

Відтак лауреатами обласної премії у 2020 році стали:

1. «Мистецтвознавство і культурологія» – імені Святослава Гординського

Ольга Луковська – за монографію «Артекстиль України у контексті європейських експериментальних тенденцій другої половини ХХ – поч. ХХІ століття», 2018 рік

2. «Музейна справа» – імені Іларіона і Віри Свенціцьких

Оксана Жеплинська – за підготовку та реалізацію культурно-мистецького проєкту «Корнило Устиянович (1839-1903). Художник Українського відродження в Галичині», 2019 рік

3. «Поезія» – імені Маркіяна Шашкевича

Володимир Тимчук – за поетичні збірки «Зі сходом сонця», 2020 рік; «Озбручитися з Україною», 2018 рік; «Відчути місто з Тобою», 2019 рік

4. «Проза» – імені Богдана Лепкого

Роман Береза – за біографічний роман «Отелло родом з України», 2019 рік

5. «Літературознавство, сучасна літературна критика та переклади» – імені Михайла Возняка

Тарас Лучук – за книгу «Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії», 2019 рік

6. «Журналістика та публіцистика» – імені В’ячеслава Чорновола

Андрій Данилець – за творчий доробок 2018-2020 років під назвою «Війна якої немає»

7. «Музичне мистецтво» – імені Станіслава Людкевича

Богдан Сегін – за творчий доробок 2018-2020 років

8. «Образотворче мистецтво» – імені Івана Труша

Теодозій Салій – за серію живописних полотен

9. «Декоративно-ужиткове мистецтво» – імені Зеновія Флінти

Зеновія Краковецька – за виготовлення художніх прикрас у 2018-2020 роках

10. «Народна творчість» – імені Анатолія Вахнянина

Дмитро Мимрик – за роботи виконані у техніці витинання у 2018-2020 роках

11. «Дизайн» – імені Олени Кульчицької

Оксана Лобас-Заяць – за розробку авторських колекцій одягу в 2018-2020 роках

12. «Фотомистецтво» - імені Василя Пилип'юка

Володимир Дубас – за виставкові фотопроекти та промоцію українського мистецтва за кордоном

13. «Архітектура» – імені Івана Левинського

Михайло Федик – за значний особистий внесок і досягнення в галузі архітектури та високу професійну майстерність

14. «Скульптура» – імені Іван Севери

Ярослав Скакун – за досягнення в галузі скульптури виконані у 2018-2020 роках

Обласна премія в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури фінансується з обласного бюджету Львівщини. На здобуття Премії представляються нові оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше як за півроку до їх висунення на здобуття премії. Премія присуджується авторові чи виконавцеві один раз за життя.