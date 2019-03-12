На Львівщині вчили оборонятися від нападників японським кастетом і тактичною ручкою

У Новояворівську на Львівщині відбувся майстер-клас із використання явари (японського кастета) і тактичної ручки для захисту від нападників.

Явара – це короткий стрижень, призначений для точкових ударів. Голова Львівського осередку федерації ножового бою Юрій Кімбірський пояснює: «Така річ є тренувальною, вона продається. Але з точки зору закону на вулиці її носити не можна. Тому що, по суті, це є кастет».

Натомість у повсякденному житті для самозахисту можна носити зі собою тактичну ручку. Ззовні вона – як звичайне знаряддя для письма. Юрій Кімбірський розповідає: «Вони є в кожному магазині, робляться з авіаційного алюмінію. Основна умова – щоб ручка була гладенькою. Щоб можна було у випадку, якщо рука ослабла, притримати великим пальцем. Її дозволено законом, жодних претензій зі сторони правоохоронних органів до нас не буде. До того моменту, поки ми не нанесемо якоїсь шкоди».

Такі засоби підвищують силу удару і допомагають знешкодити нападника. Дають шанс слабшому перемогти дужчого. Тактичну ручку тримаємо в кулаці, фіксуючи зверху великим пальцем. Аби вона не вислизнула. І щоби був сильнішим хват. Траекторія ударів має бути діагональною.

Інструктор Андрій Яворський пояснює: «Ми не намагаємося завдавати удари горизонтально, паралельно до підлоги. Їх треба наносити в діагональних траєкторіях. Для того, щоби досягнути максимального вражаючого ефекту. Оскільки при горизонтальних траекторіях доволі легко ухилитися від удару».

Інструктори радять не бити по корпусу, адже він захищений верхнім одягом. Тож ефект буде невеликим. Якщо правою рукою володієте краще, то цей бік у стійці має бути попереду. А ручка має бути завжди напохваті. Учасників семінару вчили чинити опір одному чи навіть кільком кривдникам водночас. Також під час семінару пояснювали, як використати для самозахисту навіть побутові предмети: ложку, виделку чи навіть складений у кілька разів картон.

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