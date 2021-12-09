На Львівщину прибуло ще 30 нових «швидких»
Вартість одного автомобіля – майже 2 млн грн
Здоров'я — Олександра Баландюх, 0 0
0 0
До теми
Нові авто швидкої допомоги вже поїхали в райони
Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав ще 30 нових автомобілів швидкої допомоги. Їх передали у райони області.
Це машини класу «В» на базі Peugeot Boxer. Їх закупили в рамках фінансування від НСЗУ, повідомила прес-служба ЛОДА.
«Вартість однієї автівки – 1 млн 930 тис грн. Раніше впродовж року Центр ЕМД чотири рази поновлював автопарк. Щодня до пацієнтів екстрена медична служба здійснює понад 600 виїздів», – повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.
Нові автомобілі вже поїхали в райони. Їх отримали:
- Станція «Стрий»: Стрий – 1, Моршин – 1, Новий Розділ – 1
- Станція «Самбір»: Самбір –2, Дубляни – 1, Рудки – 1, Хирів – 1, Добромиль – 2
- Станція «Буськ»: Буськ – 1, Броди – 1, Золочів –1, Олесько – 1, Новий Яричів – 1
- Станція «Червоноград»: Червоноград – 1, Соснівка – 1, Великі мости – 1
- Станція «Новояворівськ»: Новояворівськ – 1, Поповичі – 1
- Станція «Дрогобич»: Дрогобич – 3, Борислав – 1, Меденичі – 1
- Станція «Львів»: ПС-1 –1, ПС-2 – 2, ПС-4 – 1 (Глиняни), ПС-5 – 1 (Зимна Вода).
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET