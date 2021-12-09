Нові авто швидкої допомоги вже поїхали в райони

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав ще 30 нових автомобілів швидкої допомоги. Їх передали у райони області.

Це машини класу «В» на базі Peugeot Boxer. Їх закупили в рамках фінансування від НСЗУ, повідомила прес-служба ЛОДА.

«Вартість однієї автівки – 1 млн 930 тис грн. Раніше впродовж року Центр ЕМД чотири рази поновлював автопарк. Щодня до пацієнтів екстрена медична служба здійснює понад 600 виїздів», – повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Нові автомобілі вже поїхали в райони. Їх отримали: