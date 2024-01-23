Звернення до міського голови Калуша Андрія Найди прийняли на зборах колективу ліцею 17 січня

Колектив Тужилівського ліцею закликав Калуську міську раду скасувати волейбольний турнір між командами учнів навчальних закладів громади, присвячений виведенню радянських військ з Афганістану.

У зверненні трудового колективу Тужилівського ліцею до міського голови Калуша Андрія Найди від 17 січня, опублікованого виданням «Вікна», йдеться про недоречність проведення турніру, «присвяченого певному періоду з історії Російської імперії».

«Звертаємося з пропозицією відмінити волейбольний турнір 10 лютого 2024 року між командами учнів навчальних закладів громади, присвячений виведенню радянських військ з Афганістану. Вважаємо, що на 33 році – Незалежності України і на 10 році війни з російськими окупантами, проводити турніри, присвячені певним періодам з історії російської імперії, недоречно. Пропонуємо провести волейбольний турнір пам’яті загиблих героїв громади у боротьбі з московськими загарбниками на весняних канікулах в березні 2024 року», – йдеться у листі.

Звернення Тужилівського ліцею розглянули 22 січня під час засідання постійної комісії з питань гуманітарної роботи, законності та антикорупційної політики Калуської міської ради.

Під час засідання комісії міськради, службовці Калуської мерії та афганці виступили за збереження турніру

За збереження традиційного турніру виступили начальниця управління освіти Калуша Ірина Люклян та керуюча справами виконкому Олег Савка, які зазначили, що 15 лютого є днем вшанування пам'яті учасників бойових дій, які загинули на війні в Афганістані, а турнір є популярним заходом фізичного і патріотичного виховання молоді. У свою чергу присутній на засіданні комісії голова Калуського територіального об’єднання ветеранів Афганістану Володимир Сорохтей зауважив, що цьогоріч турнір проведуть у пам'ять про загиблих на війні в Афганістані й загиблих в російсько-українській війні.

Додамо, турнір з волейболу, присвячений виведенню військ з Афганістану, проводять у Калуші понад 10 років поспіль. Минулого року у змаганнях взяли участь 13 шкільних команд громади.