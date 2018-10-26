На Прикарпатті планують побудувати вітрову станцію потужністю 25 МВт

Орієнтовний термін експлуатації ВЕС – 25 років

ЕкономікаАндрій Стець, 26 жовтня4040

До теми

На Прикарпатті планують побудувати вітрову станцію потужністю 25 МВт
фото ілюстративне
Також заплановане спорудження 110 кВ лінії електропередачі довжиною до 15 км

У Івано-Франківській області на території трьох сільських рад Рожнятівського району побудують вітроелектростанцію потужністю 25 МВт.

Як повідомляє профільний ресурс EcoTown, ВЕС на ділянці площею приблизно 15 га зводитиме ТОВ «ВЕС Прикарпаття».

Відповідно до повідомлення про плановану діяльність, яке підприємство подало до Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля, будівництво вітрової станції планується на земельних ділянках Ціневської, Рівнянської та Вільхівської сільських рад, які розташовані за межами населених пунктів на державних землях запасу.

Також компанія має намір спорудити 110 кВ лінії електропередачі довжиною до 15 км. Орієнтовний термін експлуатації ВЕС – 25 років.

«Передбачається встановлення 10 сучасних вітротурбін (ВЕУ) одиничною потужністю до 4 МВт та однієї трансформаторної підстанції (ТП). Висота башти ВЕУ сягатиме до 120 метрів», - йдеться у повідомленні. «

Щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 19,972 млн кВт-год.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Індія планує вкласти $500 млн у будівництво сонячної електростанції в Україні ZAXID.NET
На Львівщині до кінця року планують відкрити шість нових станцій відновлювальної енергетики ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук