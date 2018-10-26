На Прикарпатті планують побудувати вітрову станцію потужністю 25 МВт

Також заплановане спорудження 110 кВ лінії електропередачі довжиною до 15 км

У Івано-Франківській області на території трьох сільських рад Рожнятівського району побудують вітроелектростанцію потужністю 25 МВт.

Як повідомляє профільний ресурс EcoTown, ВЕС на ділянці площею приблизно 15 га зводитиме ТОВ «ВЕС Прикарпаття».

Відповідно до повідомлення про плановану діяльність, яке підприємство подало до Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля, будівництво вітрової станції планується на земельних ділянках Ціневської, Рівнянської та Вільхівської сільських рад, які розташовані за межами населених пунктів на державних землях запасу.

Також компанія має намір спорудити 110 кВ лінії електропередачі довжиною до 15 км. Орієнтовний термін експлуатації ВЕС – 25 років.

«Передбачається встановлення 10 сучасних вітротурбін (ВЕУ) одиничною потужністю до 4 МВт та однієї трансформаторної підстанції (ТП). Висота башти ВЕУ сягатиме до 120 метрів», - йдеться у повідомленні. «

Щорічна генерація екологічно чистої електроенергії очікується на рівні приблизно 19,972 млн кВт-год.