Дорогу Грушів-Немирів на під’їзді до пункту пропуску Грушів-Будомєж розширили та відремонтували

На Львівщині розширили дорогу Грушів-Немирів на під’їзді до пункту пропуску Грушів-Будомєж, що на кордоні з Польщею. Там влаштували додаткову смугу руху. Загалом ремонт 3 км прикордонної дороги коштував близько 35 млн грн.

Як повідомили у середу, 20 жовтня, у Службі автомобільних доріг Львівщини, розширювати автомобільну дорогу Т-14-03 Грушів-Немирів на під’їзді до контрольного пункту пропуску Грушів-Будомєж розпочали на початку літа поточного року. За цей час збудували додаткову смугу руху у напрямку пункту пропуску. Додаткова смуга руху дозволить суттєво розвантажити рух транспорту на під’їзді до кордону.

Загалом відремонтували близько 3 км прикордонної дороги за 35 млн грн (фото САД)

Окрім новозбудованої додаткової смуги руху, дорожники відремонтували існуючу дорогу – загалом 3 км від пункту пропуску до кільцевої розв’язки доріг Т-14-03 Грушів-Немирів та Т-14-20 Яворів-Грушів. На дорозі провели водовідведення, влаштували освітлення та інші заходи з безпеки дорожнього руху.

Окрім того, кільцеву транспортну розв’язку облаштували новим бордюрним каменем та фігурними елементами мощення. Ремонтно-будівельні роботи виконувала турецька підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Згальна варість ремонту 3 км дороги становила близько 35 млн грн.

Раніше на Львівщині відремонтували інші прикордонні дороги – Мостиська-Краковець та Яворів-Грушів.