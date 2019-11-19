На сайті міністерства культури слово «президент» написали з помилкою

КультураК.С., 19 листопада19110

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На новому сайті міністерства культури, молоді та спорту, який працює у тестовому режимі, у розділі «Про важливе» підрозділ, присвячений президентським стипендіям для митців, написаний із граматичними помилками.

«Стипендії призидента України для молодих письмеників і митців» – такий напис одразу із двома помилками міститься на сайті Мінкульту.

Скріншот із сайту міністерства культури

Таким чином помилки нескладно помітити у важливих для органу виконавчої влади, який опікується культурою, словах «президент» та «письменник». Водночас у новинах на сайті міністерства слова «президент» та «письменник» написані правильно.

Крім того інформація на сайті не оновлюється із 2 жовтня, а більшість лінків нікуди не ведуть. Є, утім, лінк на старий сайт міністерства культури. Там інформація перестала оновлюватись 25 жовтня.

Активним є сайт міністерства інформаційної політики, яке згідно з постановою Кабінету Міністрів України №829 від 2 вересня Міністерство було реформоване у міністерство культури, молоді та спорту України. Проте на його сайті не змінені ані назва відомства, ані розділи, ані інформація про МІП. Оновлюється тільки стрічка новин.

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