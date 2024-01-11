Фільм «Між нами» на SWEET.TV

Завдяки ексклюзивному контракту SWEET.TV з FILM.UA Distribution глядачі національного онлайн-кінотеатру мають змогу серед перших побачити фільм «Між нами» онлайн. Творці обіцяють цікавий сюжет і неочікувану розв’язку. Переглянути стрічку можна онлайн і офлайн.

Сюжет

Гасло стрічки – «Тільки нікому не кажи!» – повністю відповідає нуарній історії, в якій тісно переплітаються долі двох різних жінок. Саша – вродлива та волелюбна жінка, але травми минулого та наркозалежність заважають їй побудувати здорові стосунки з чоловіком, який дуже її кохає.

Аня – лікарка, вона перебуває у постійній залежності від чоловіка, який їй зраджує, сина, роботи. Її життя – суцільний душевний розлад та дискомфорт. У певний момент жінки стають найближчими людьми одна одній. Але що так швидко поєднало геть різних людей? Вони є заручницями обставин і власних рішень, які приводять до фатальних наслідків.

Цікаві факти

«Між нами» був повністю знятий за державні кошти – бюджет склав 11,2 млн грн.

Це ігровий повнометражний дебют режисерки та сценаристки Соломії Томащук. Вона писала сценарій до фільму два роки. Співавтором сценарію став її чоловік – оператор-постановник Юрій Дунай, для якого фільм є сценарним дебютом.

Головні ролі у фільмі виконали Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Дмитро Сова, Євген Єфремов, Михайло Дзюба, Сергій Детюк, Євген Ламах.

Зйомки фільму проходили у Києві влітку 2020 року і тривали 21 день.

Світова прем’єра стрічки відбулася у серпні 2021 року на фестивалі Seoul International Women's Film Festival у Південній Кореї. А українська – на фестивалі глядацького кіно «Миколайчук Open» у червні 2022. Загалом упродовж двох років фільм побував на майже десяти міжнародних кінооглядах, у тому числі у США, Італії, Швеції й Австрії.

Музику до стрічки написав один із найвидатніших українських кінокомпозиторів Антон Байбаков (володар двох «Золотих Дзиґ»). Також у фільмі можна почути пісні «Між нами» та «Касета» гурту ВГНВЖ.

Троє людей, які працювали над стрічкою, служать у ЗСУ: головний актор Дмитро Сова, режисер монтажу Юрій Хробуст та адміністратор Андрій Костюченко.

Можна сказати, що це унікальний фільм для українського кінематографа, в якому драма переростає в трилер, а емоційний вибух трансформується в неочікуваний фінал. SWEET.TV пропонує можливість переглянути фільм «Між нами» онлайн без реклами.

SWEET.TV – національний онлайн-кінотеатр гучних прем’єр

SWEET.TV продовжує традицію, започатковану минулого року, – відкривати доступ до українських і світових прем’єр. Тож глядачі платформи серед перших можуть дивитися онлайн кіно, яке нещодавно йшло або ще йде у кінотеатрах.

SWEET.TV – це прямі контракти з великими виробниками кіноконтенту – FILM.UA, Sony, Disney, Warner Bros, Paramount, Sony, Universal, які дають змогу якнайшвидше додавати фільми до кіноколекцій.

SWEET.TV – це 10000+ фільмів в одному сервісі. Кіно, мультики, серіали українською і без реклами. До речі, фільми можна завантажити у застосунку і дивитися без інтернету.

SWEET.TV – це сервіс для всієї родини. Адже тут є не лише найкращі фільми світу, а й телебачення, зокрема доступні преміальні та національні канали. А підключити одну підписку можна одразу на 5 різних пристроїв або адрес.

Зі SWEET.TV кожен отримає власний онлайн-кінотеатр на відстані кліку. А головне – протестувати сервіс можна абсолютно безплатно протягом 7 днів.