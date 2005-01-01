На українську кінопремію «Золота Дзиґа» претендують 77 фільмів

Національна кінопремія була заснована у 2017 році.

Українська кіноакадемія завершила прийом заявок на участь у конкурсі на Національну кінопремію. На «Золоту Дзиґу» у 2018 році претендують 77 повнометражних та короткометражних фільмів

Серед них 22 повнометражних ігрових, 30 короткометражних ігрових, 17 документальних та 8 анімаційних фільмів. Заявки приймалися від фільмів, які були в українському прокаті принаймні тиждень або брали участь у міжнародних кінофестивалях в період з 1 січня до 31 грудня 2017 року.

Зараз організатори премію перевіряють, чи відповідають претенденти вимогам регламенту національної кінопремії. З 22 січня члени Кіноакадемії розпочнуть голосування за фільми-претенденти на «Золоту Дзиґу». Короткий список буде оголошено у лютому. У березні члени правління Кіноакадемії визначать номінантів.

Цього року статуетка «Золота Дзиґа» вручатиметься у 18 номінаціях. Вручення нагород переможцям відбудеться 20 квітня.

Українська кіноакадемія та національна кінопремія були засновані у 2017 році. «Золоту Дзиґу» вперше вручали у квітні минулого року. На розгляд кіноакадемії було подано 76 фільмів, які вийшли в український прокат протягом 2016 року. До лонг-ліста увійшло 54 кінострічки. 12 з них – повнометражні ігрові фільми, 15 – короткометражні ігрові, 19 – документальні, 8 – анімаційні. Нагороду вручали у 14-ти номінаціях. Найкращим фільмом було названо «Гніздо горлиці» Тараса Ткаченка.

Наразі склад Кіноакадемії налічує 307 українських кінопрофесіоналів.