Криворізький клуб спробує здивувати вболівальників і пройти іспанський клуб

У четвер, 22 серпня, криворізький «Кривбас» зіграє перший матч плейоф Ліги конференцій. Суперником команди Юрія Вернидуба буде іспанський «Бетіс». Номінально домашній поєдинок для української команди відбудеться у словацькому Кошіце і розпочнеться о 21:00 за київським часом. Судитиме гру турецький арбітр Арда Кардешлер, який нещодавно працював на матчі збірної Росії у Москві («Кривбас», до слова, вимагав від УЄФА замінити рефері, але залишився непочутим).

Нагадаємо, команда Вернидуба потрапила у Лігу конференцій після того, як у 3-му турі кваліфікації Ліги Європи двічі поспіль поступилась чеській «Вікторії». Натомість «Бетіс» гарантував собі місце в єврокубках за підсумками сезону в Ла Лізі, посівши сьому сходинку.

Надійний букмекер FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Бетіс». На перемогу іспанців дають коефіцієнт 1,49. Коефіцієнт на звитягу українців становить 8,00. Нічию оцінюють у 4,85.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,71, тоді як тотал менше 2,5 – 2,19.

Найбільше шансів забити у «Кривбаса» мають Олег Кожушко (4,00) та Денис Кузик (7,00). У «Бетіса» букмекери ставлять на бомбардирський талант Хуанмі (2,20) та Чімі Авіли (2,40).

Де дивитися другий матч плейоф Ліги конференцій

Матч «Кривбас» – «Бетіс» онлайн буде доступний у прямій трансляції на території України. Подивитися гру наживо можна буде на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.