«Нафтогаз» виграв газову справу у російського «Газпрома»

Спір між компаніями України та РФ розглядає Стокгольмський арбітраж

«Нафтогаз» виграв арбітраж проти «Газпрому» за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями. Зокрема, Стокгольмський арбітраж знизив ціну газу для НАК «Нафтогаз України», що купується у російського «Газпрому», на 27,4% – до 352 доларів з 485 доларів за 1 тис. м3. Про це НАК «Нафтогаз України» написав у своєму Twitter.

Нафтогаз виграв арбітраж проти Газпрому за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями. Суд повністю відхилив вимоги Газпрому за положенням «бери або плати» на суму 56 млрд дол. за 2009-2017 pic.twitter.com/XfiNrC44sy — Нафтогаз України (@NaftogazUK) December 22, 2017

Так, ціна газу, отриманого «Нафтогазом» у другому кварталі 2014 року, знижена на 27% з 485 дол./тис. кубометрів до 352 дол./тис. кубометрів. Таким чином, завдяки перегляду контрактної ціни «Нафтогаз» зекономив 1,8 млрд доларів на газі, придбаному у 2014-2015 роках.

Арбітражний суд визнав недійсними кабальні положення контракту та зрівняв їх із ринковими європейськими стандартами.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», «Нафтогаз» в суперечці з російським «Газпромом» домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу більш ніж удесятеро відповідно до своїх потреб в імпорті.

Згодом в українській компанії заявили, що оцінюють загальний позитивний ефект рішень Стокгольмського арбітражу у понад 75 мільярдів доларів за весь термін дії контракту на поставку газу.

Як передає російський «Интерфакс», у «Газпромі» заперечують, що «Нафтогаз» переміг у Стокгольмському арбітражі у справі контракту на поставку газу до України від 2009 року.

У відомстві стверджують, що насправді це суд нібито зобов'язав українську компанію заплатити Росії 2,019 млрд доларів заборгованості за газ. Понад те, «Нафтогаз» нібито зобов'язали також щорічно з 2018 року відбирати і оплачувати 5 млрд м3газу.

«Суд відмовив «Нафтогазу» в праві на перегляд ціни газу за період з травня 2011 року до квітня 2014 року і у стягненні переплати за газ за період з травня 2011 року до 26.04.2014 на суму близько $14 млрд», – стверджують у «Газпромі».

Заяву «Гарпрому» згодом прокоментували у НАК «Нафтогаз» України. Згідно з повідомленням НАКу, один з плюсів виграшу арбітражу проти російської компанії у Стокгольмі є зменшення контрактного обсягу газу, який «Нафтогаз» зобов'язаний щорічно закуповувати у «Газпрома».

Контрактний обсяг газу зменшено в 10 разів – з 50 до 5 млрд м3. При цьому якщо Україні не знадобиться такий обсяг (5 млрд куб. м.), то «Газпром» може оштрафувати НАК тільки за 4 млрд. м3.

Нагадаємо, у Стокгольмському арбітражі розпочались слухання щодо суперечки між українською компанією «Нафтогаз» та російським газовим монополістом «Газпромом». Зміст спору – перегляд умов контракту на постачання газу з Росії до України від 2009 року.

Ці слухання відбуваються, оскільки сторони не змогли дійти згоди щодо імплементації проміжного рішення, ухваленого арбітражем у травні цього року.

31 травня Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги «Газпрому» щодо принципу «бери або плати».

Також арбітраж задовольнив вимоги НАК «Нафтогаз України» про перегляд ціни на газ у контракті з компанією «Газпром» і скасував заборону на реекспорт газу.

Загалом «Нафтогаз» подав два позови: щодо транзитного контракту і щодо контракту на купівлю-продаж.