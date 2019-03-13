Наглядова рада «Нафтогазу» знизить Коболєву зарплату в обмін на продовження контракту

Наглядова рада НАК «Нафтогаз України» ухвалила рішення рекомендувати Кабінету міністрів повторно призначити Андрія Коболєва головою правління компанії щонайменше на рік – до 2020 року. Заради цього наглядова рада готова наполовину знизити йому зарплату та позбавити його низки премій, адже раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман обурювався високою зарплатою голови «Нафтогазу».

«Наглядова рада одностайно прийняла рішення про здійснення подання уряду щодо продовження строку повноважень Коболєва А. В. на посаді голови правління “Нафтогазу” щонайменше на один рік, тобто до 22 березня 2020 року», – йдеться у листі наглядової ради, надісланому прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману, пише «Економічна правда».

В листі сказано, що Якщо контракт з Коболєвим буде продовжено, то його зарплата становитиме 50% від місячного посадового окладу, встановленого чинним контрактом. При цьому Коболєв, у разі поновлення на посаді, не отримуватиме щомісячних та квартальних премій. Водночас, він зможе розраховувати на щорічну премію за певних умов.

«Премія за результатами роботи за рік буде виплачуватись лише за умови, що буде виконано низку ключових показників виконання, першим і найважливішим з яких є створення до 1 січня 2020 року оператора ГТС, готового до сертифікації, а другим – нарощування видобутку газу протягом року», – зазначається у листі.

При цьому наглядова рада уточнила, що премія не буде виплачуватись, доки не буде затверджено фінансовий план «Нафтогазу».

Нагадаємо, що суперечка між урядом і «Нафтогазом» розпочалась із того, що Гройсману не сподобались «захмарні» зарплати глави правління «Нафтогазу». У результаті Гройсман анонсував оголошення конкурсу на голову правління «Нафтогазу». Після цього Коболєв заявив, що не збирається звільнятися з посади.

У той же час Коболєв заявив, що оголошення урядом конкурсу на посаду голови «Нафтогазу» суперечить українському законодавству.

7 березня Гройсман назвав умови контракту з новим головою правління«Нафтогазу», серед яких – ринкова зарплата і чіткі вимоги до діяльності компанії.