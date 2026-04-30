Майже всю суму зловмисник перерахував на крипторахунок невідомих йому людей

75-річна народна артистка України стала жертвою шахрайської схеми та втратила всі свої заощадження. Підозрюваного вже затримали правоохоронці, повідомили в Офісі генерального прокурора в четвер, 30 квітня.

За даними слідства, чоловік зв’язався з киянкою через месенджер і представився співробітником СБУ. Він заявив, що жінку нібито підозрюють у державній зраді, тому всі її заощадження потрібно передати на перевірку – чи не мають вони російського походження. Шахраї запевняли, що після перевірки гроші повернуть, а для правдоподібності надсилали підроблені повістки.

Окрім того, під час відеодзвінка у потерпілої провели інсценований «обшук», змусивши її показати свої заощадження. Згодом вона віддала псевдоправоохоронцю на так звану перевірку 128 тис. доларів.

Після цього їй знову подзвонили та повідомили, що на перевірку жінка віддала не всі гроші. Тож вона переказала шахраям ще 400 тис. грн (приблизно 9 тис. доларів).

Лише після третього дзвінка пенсіонерка розповіла про все сусідці, яка порадила звернутися до правоохоронців.

З’ясувалось, що гроші вона віддала 36-річному мешканцю Сумщини, який через обмін валют перерахував їх на крипторахунок невідомих йому людей. Собі чоловік з усієї суми взяв 900 доларів.

Затриманий за співучасть у шахрайстві 36-річний чоловік

Чоловіку оголосили підозру за ч. 5 ст. 190 ККУ (співучасть у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах). За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн 328 тис. грн. Правоохоронці встановлюють інших причетних до схеми.