Ваша кровинка щотижня приносить до хати нові шмарклі, а то й температуру і кашель. У вас починає сіпатись око. Мозок волає, що провітрювання, на яке моляться доказові лікарі, не допомагає, і рука тягнеться за телефоном, аби запитати у бабусі про «дієві народні методи» лікування зашмарканих дітей. Перед дзвінком радимо прочитати про правду і міфи, пов’язані із таким «лікуванням», розібратись у яких ZAXID.NET допомогла львівська сімейна лікарка Людмила Звір.

Народні методи лікування симптомів застуди умовно можна поділити на нейтральні для здоров’я і «витончені тортури». Почнемо з останніх.

Капати у ніс сік цибулі/алое/каланхое (що є вдома), коли нежить – це, говорить Людмила Звір, витончена тортура. Слизові носа під час нежиттю – запалені і набряклі, а виділення з носа – їх захисна функція. Соки подразнюють і без того запалені слизові, збільшують набряк і виділення. Тобто, фактично, подовжують процес відновлення слизових та одужання.

Сік цибулі може зашкодити слизовим носу дитини

Дихати над парою/відваром картоплі/капусти від закладеного носу або кашлю – ще одна витончена тортура. Раніше, каже лікарка, вважалося, що дихання над парою розволожує кашель і полегшує відкашлювання. Та насправді гаряча пара може спричинити ще більший набряк слизових та рефлекторний захисний спазм м’язів верхніх дихальних шляхів, особливо у маленьких дітей, в яких цей простір і так невеликий. Шкоду, завдану дитині таким методом самолікування, годі оцінити.

Намастити медом і закутати у шерстяний одяг при застуді – це, за словами, Людмили Звір, категоричне «ні». Шкіра відповідає за тепловіддачу, тому, навпаки, треба максимально звільнити її від одягу. Закутування погіршує тепловіддачу і сприяє погіршенню стану дитини.

Змащувати горло зсередини розчином люголю або іншим вартує того, аби відірвати руки лікувальнику, каже лікарка. Запалене горло – як рана, набрякле і болюче. Додаткове механічне подразнення посилює набряк та погіршує протікання хвороби, збільшує ризик ускладнень бактерійної ангіни.

Протирати оцтом/горілкою під час температури – теж ні. Шкіра – один з головних органів людини, що відповідає за тепловіддачу. А ще вона має властивість всмоктувати речовини, що на неї потрапляють. Протирання і розтирання шкіри мають право бути для посилення тепловіддачі і зниження температури, але варто обходитись водою кімнатної температури – вона теж випаровується і знижує гарячку.

Інші народні методи і засоби, що використовуються під час застуди у дітей, менш небезпечні, але й одужати навряд допоможуть. До речі, застуда зазвичай минає сама за тиждень.

Давати пити молоко з медом/содою/йодом/маслом/лоєм при застуді – залежить від смакових уподобань. Одним з методів лікування сезонних застуд з точки зору доказової медицини є рясне пиття, що зменшує інтоксикацію та подразнення, зволожує слизову глотки, змиває слиз, що накопичується на слизовій, покращує дію жарознижуючих препаратів. Пиття може бути різноманітним – вода, чай – головне, аби воно було теплим. Молоко з медом, принаймні, приємне на смак. Тому, коли таке подобається – пийте на здоров’я. Щодо йоду, масла тощо – в людей бувають дивакуваті смаки. Єдине, що молоко не рекомендують пити при кашлі.

Молоко з медом не лікує

Давати пити липу/ромашку/шипшину/хвою/калину/малину – добре (рясне пиття), якщо смакує. Тож на здоров’я. Додатково ще й якусь частку вітаміну С отримаєте, хоча дуже мало, бо він чутливий до дії високих температур.

Малювати йодом сітку на шиї чи іншій частині тіла (наприклад, на місце забою) – видумка росіян з минулого століття. Йодну сітку на шкіру вигадав петербурзький лікар Колбасенко ще на початку 20-го сторіччя. Вважалося, що йод подразнює шкіру, покращує кровопостачання і, відповідно, посилює розсмоктування інфільтратів, забоїв тощо. Але немає жодних доказів, що той йод щось там подразнює, говорить Людмила Звір, адже його концентрація є надто низькою. Це, швидше, ефект плацебо. А ще – весело, можна побавитись у хрестики-нулики.

Йодова сітка не допомагає, але веселить

Пити настоянку ехінацеї для «підвищення» імунітету – не варто. За словами Людмили Звір, немає жодного доведеного впливу ехінацеї (чи вона коштує 20 грн в аптеці, чи 200 – на iHerb) на будь-яку ланку імунітету. Які тільки частини бідної рослинки не досліджували – корінь, квіти, листячко, які тільки препарати – настоянки, таблетки – не використовували, та не доведено жодного впливу ні на скорочення тривалості хвороби, ні на зменшення захворюваності. Профілактичний прийом також не зменшував частоту вірусних інфекцій у порівнянні з плацебо – тому це просто гроші на вітер. Щодо безпечності такого «препарату», то в короткотривалій перспективі це безпечно, але в довготривалій побічними ефектами будуть симптоми з боку травного тракту – нудота та болі в шлунку.

До того ж, пише у Telegram-каналі «МОЗ попереджає, Озерна запобігає» біологиня і медична журналістка Дарія Озерна, «підняти» імунітет різними лікарськими і не дуже засобами, зокрема і народними, не можна – занадто це складна система. Тому вона радить «не роняти» його, у чому допоможуть здоровий сон, зменшення стресу, рослинна їжа, помірні тренування і вакцинація. Нудно, але правдиво.