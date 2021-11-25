У наступні 10 років у Львові популяризовуватимуть постать митрополита УГКЦ Андрея Шептицького

Депутати Львівської міськради на сесії у четвер, 25 листопада, проголосили 2022-2031 роки – десятиліттям досліджень і промоції постаті митрополита Андрея Шептицького. Також озвучили намір проголосити митрополита новим патроном міста Львова.

Капелан Львівської міської ради Павло Дроздяк розповів, що таке рішення сприятиме популяризації постаті митрополита Андрея та розвитку його спадщини.

Зі слів міського голови Львова, митрополита Андрея Шептицького буде проголошено новим патроном Львова після завершення процесу його беатифікації.

«Ми дуже обмежено володіємо інформацією про митрополита, тому наступні 10 років дадуть нам шанс пізнати його постать глибше. Ми підготуємо відповідну програму промоції. І це одне з найважливіших рішень», – пояснив Андрій Садовий.

Відповідно до прийнятої ухвали, міськвиконком має підготувати план заходів для гідного вшанування життєвого шляху, дослідження й промоції духовно-інтелектуальної спадщини митрополита у різних сферах.