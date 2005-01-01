Націлені на «Оскар»

У кінопрокаті стартували два фільми, які уже мають ціле гроно різноманітних нагород та є імовірними претендентами на «Оскар». Дуже різні (один є фантастикою, другий заснований на відомих історичних подіях), вони, однак є зразками дуже доброго кіно.
Людина-амфібія та холодна війна
«Форма води», реж.: Ґільєрмо Дель Торо
Мексиканський режисер Ґільєрмо Дель Торо останнім часом успішно дає собі раду з великими голлівудськими проектами на зразок «Гелбоя». Проте час від часу знімає кіно, у якому повертає глядачів та і себе самого до витоків. Тобто до того кіно, яке зробило його знаменитим.
«Форма води» (на фото) набрала своєї форми, звичайно і від раннього «Хребта диявола», і від титулованого «Лабіринту Фавна». А ще глядачі з радянським бекграундом не можуть не згадати давньої «Людини-амфібії». Цікаво, що події у «Формі води» розгортаються в США саме у той час, коли в СРСР вийшов фільм про Іхтіандра.
Ґільєрмо Дель Торо перемішує фестивальне кіно та Голлівуд. Фото: Катерина Сліпченко
Дель Торо стверджує, що радянського фільму не бачив. Зрештою, спільного між ними є лише те, що головний герой має зябра, а головна героїня у нього закохується.
Події «Форми води» відбуваються у секретній лабораторії. Німа прибиральниця Елайза (чудова Саллі Гокінс) бачить, як туди привозять дивне створіння. Істота живе у воді, і досліджують її як тварину. Коли ця дивна істота опиняється у небезпеці Елайза вирішує влаштувати втечу новому другові. Ця казкова лав сторі відбувається на тлі холодної війни: шпигунські заколоти, інтриги та зради, таємні агенти та тортури.
Ось таку дивну суміш пропонує Дель Торо. Це дивний фільм. Фільм, до якого важко знайти аналоги. Це казка з політичним забарвленням, чудовими акторами та блискучою режисурою. Режисер перемішує фестивальне кіно та Голлівуд і робить це так органічно, що має успіх і там, і там: фільм став найкращим на Венеціанському фестивалі. Найкращим фільмом року назвала його і Гільдія кінокритиків. Він отримав «Золотий глобус» за музику та режисуру. І саме його називають одним із фаворитів «оскарівських» перегонів.
По той бік від Дюнкерка
«Темні часи», реж.: Джо Райт
Фільм британця Джо Райта «Темні часи» розповідає ту саму історію, що і його конкурент в оскарівських перегонах - «Дюнкерк» Крістофера Нолана. Тільки відбуваються події фільму по інший бік Ла Маншу, у Великобританії.
Картина розповідає про призначення Вінстона Черчілля прем’єр-міністром Великобританії у 1940-му році та про декілька днів, в які йому довелося ухвалити рішення, що здавалися божевільними.
Події «Темних часів» відбуваються на початку ІІ Світової війни. Уряди європейських країн, приголомшені неочікуваною агресією, вони не в змозі чинити гідний спротив. Багатьом вбачається очевидним, що наступною захопленою країною стане Великобританія. 10 травня 1940 року король Георг VI призначає прем’єр-міністром Вінстона Черчилля. Це призначення змінило не лише стан справ у королівстві, а й хід історії.
Роль Черчілля виконав Ґері Олдмен. Аби бути на екрані максимально схожим на свого героя, актор провів у кріслі гримерів близько 200 годин.
Ґері Олдмен та його «Золотий глобус». Фото: IMDB
Він справді має надзвичайно портретну схожість зі своїм героєм (лише у цьому фільмі, звичайно. Адже призначення Олдмена на цю роль було найбільшим режисерським ризиком Райта, а у підсумку стало його найбільшим виграшем).
Британський актор не боїться показувати культового політика смішним, неприємним диваком. Що аж ніяк не зменшує масштабів його особистості.
Крім того Райт, режисер «Спокути» та «Гордості і упередження», з притаманним йому вмінням кожен кадр будує бездоганно. Звичайно є у фільмі декілька сцен, які наганяють зайвого пафосу та без яких можна було би обійтись. Проте в цілому картина справляє дуже сильне враження.
Фільм уже має «Золотий глобус» для Ґері Олдмена. І саме його називають головним претендентом на «Оскар» в категорії «найкраща чоловіча роль».
Ґері Олдмен в ролі Вінстона Черчилля
Для актора Джона Герта проект став останнім. Герт помер від раку 25 січня 2017 року, працюючи над роллю попередника Черчилля, хворого на рак Невіла Чемберлена. Його місце на знімальному майданчику зайняв Рональд Пікап.
А вже зовсім скоро розпочнеться і новий сезон українських прем’єр.
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