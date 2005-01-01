Націлені на «Оскар»

У кінопрокаті стартували два фільми, які уже мають ціле гроно різноманітних нагород та є імовірними претендентами на «Оскар». Дуже різні (один є фантастикою, другий заснований на відомих історичних подіях), вони, однак є зразками дуже доброго кіно.

Людина-амфібія та холодна війна

«Форма води», реж.: Ґільєрмо Дель Торо

Мексиканський режисер Ґільєрмо Дель Торо останнім часом успішно дає собі раду з великими голлівудськими проектами на зразок «Гелбоя». Проте час від часу знімає кіно, у якому повертає глядачів та і себе самого до витоків. Тобто до того кіно, яке зробило його знаменитим.

«Форма води» (на фото) набрала своєї форми, звичайно і від раннього «Хребта диявола», і від титулованого «Лабіринту Фавна». А ще глядачі з радянським бекграундом не можуть не згадати давньої «Людини-амфібії». Цікаво, що події у «Формі води» розгортаються в США саме у той час, коли в СРСР вийшов фільм про Іхтіандра.

Ґільєрмо Дель Торо перемішує фестивальне кіно та Голлівуд. Фото: Катерина Сліпченко

Дель Торо стверджує, що радянського фільму не бачив. Зрештою, спільного між ними є лише те, що головний герой має зябра, а головна героїня у нього закохується.

Події «Форми води» відбуваються у секретній лабораторії. Німа прибиральниця Елайза (чудова Саллі Гокінс) бачить, як туди привозять дивне створіння. Істота живе у воді, і досліджують її як тварину. Коли ця дивна істота опиняється у небезпеці Елайза вирішує влаштувати втечу новому другові. Ця казкова лав сторі відбувається на тлі холодної війни: шпигунські заколоти, інтриги та зради, таємні агенти та тортури.

Ось таку дивну суміш пропонує Дель Торо. Це дивний фільм. Фільм, до якого важко знайти аналоги. Це казка з політичним забарвленням, чудовими акторами та блискучою режисурою. Режисер перемішує фестивальне кіно та Голлівуд і робить це так органічно, що має успіх і там, і там: фільм став найкращим на Венеціанському фестивалі. Найкращим фільмом року назвала його і Гільдія кінокритиків. Він отримав «Золотий глобус» за музику та режисуру. І саме його називають одним із фаворитів «оскарівських» перегонів.

По той бік від Дюнкерка

«Темні часи», реж.: Джо Райт