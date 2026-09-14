Школам пропонують працювати з трьома базовими моделями організації навчання

Тривалі повітряні тривоги можуть стати перепоною для очного навчання школярів. Міністерство освіти і науки (МОН) оприлюднило рекомендації для навчальних закладів та запропонувало три варіанти організації освітнього процесу.

«Ворог інтенсивно атакує українські міста, тривоги стають частішими й довшими. Тому й наші підходи мають бути достатньо гнучкими, щоб відповідати на ці зміни і зберегти нашу освіту. Ми разом з учителями, батьківськими організаціями, керівниками шкіл і управлінь освіти напрацювали рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в цих непростих умовах. Рекомендації офіційно направлені областям, щоб допомогти школам заздалегідь визначити, як вони працюватимуть за різних безпекових умов», – написав міністр освіти і науки Андрій Бутенко.

Школам пропонують працювати з трьома базовими моделями організації навчання: очною, комбінованою та дистанційною, а також типовими алгоритмами, що дозволяють оперативно переходити між ними залежно від безпекової ситуації та спроможності конкретного закладу.

Очне навчання

Школи можуть проводити уроки очно, якщо безпекова ситуація дозволяє, щоб учні та вчителі доїхали до навчального закладу, а загальна кількість людей, які перебувають у школі, зможе розміститися в укритті.

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В укритті вчителі можуть запропонувати учням індивідуальну самостійну роботу, працювати з навчальними матеріалами, проєктні або дослідницькі завдання, індивідуальні чи групові консультації, повторення або узагальнення раніше опрацьованого матеріалу.

Якщо повітряні тривоги є частими та довготривалими, то в укриттях можна облаштувати навчальні зони з місцями для учнів та вчителів. Школи можуть запроваджувати почергове очне навчання окремих класів чи груп, навчання у декілька змін, змінні графіки перебування класів у закладі, поділ на групи чи об’єднання класів.

Комбінована модель

Цю модель рекомендують використовувати, якщо безпекова ситуація дозволяє навчатися очно, але заклад не може одночасно забезпечити очне навчання для усіх учнів (недостатня місткість укриття чи кількість облаштованих у ньому навчальних місць, регулярні чи тривалі повітряні тривоги, перебої з електропостачанням тощо).

Поєднувати очне та дистанційне навчання можна так:

почергове очне навчання окремих класів чи груп;

чергування днів або тижнів очного та дистанційного навчання;

організація навчання у кілька змін;

різні графіки для окремих класів, паралелей чи груп;

диференціація навчальних предметів та інтегрованих курсів залежно від доцільності їх вивчення в очному або дистанційному режимі;

винесення окремих видів навчальної діяльності в асинхронний режим.

«Перед формуванням графіків очного та дистанційного навчання закладу освіти доцільно провести опитування батьків або інших законних представників учнів для визначення фактичної потреби дітей у перебуванні в закладі освіти», – вказано у рекомендаціях.

Дистанційне навчання

Цю модель рекомендують використовувати, якщо безпекова ситуація не дозволяє безпечне прибуття учнів та вчителів до школи або перебування у закладі.

Кожен заклад має визначити єдину систему організації дистанційного навчання, щоб в одному місці учні та вчителі бачили розклад занять, посилання для під’єднання на урок, навчальні матеріали, домашні завдання, записи та матеріали пропущених занять та ін.

Оголошення сигналу «Повітряна тривога» під час дистанційного навчання не означає автоматичного припинення освітнього процесу, але важливо, щоб учні та вчителі перебували у безпечних місцях.