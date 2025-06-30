Вихід четвертого сезону серіалу «Ведмідь» та фінал «МастерШефа» видається непоганою нагодою пригадати серіали, що розповідають про професію кухаря. Тут і комедії, і драми, і навіть трохи детективу. Ось декілька таких серіалів.

«Таємниці на кухні»

Kitchen Confidential, 2005

Американський комедійний телесеріал з Бредлі Купером заснований на автобіографічній книзі відомого шеф-кухаря Ентоні Бурдена «Про їжу: строго конфіденційно». Йдеться про кухаря та алкоголіка Джека, який отримує роботу в одному з найдорожчих ресторанів Нью-Йорка. Він збирає команду зі свого минулого: кондитера, фахівця з морепродуктів і свого вірного, але злодійкуватого друга, якого він запрошує стати сушефом. Під постійним тиском Джек має готувати віртуозні страви та працювати на кухні за всіма правилами, щоб догодити власнику ресторану. Водночас він протистоїть обслуговуючому персоналу, а саме ревнивій дочці боса, некомпетентній офіціантці та милій, але безпардонній адміністраторці. Попри все Джек сповнений рішучості відновити свою репутацію зірки кулінарного мистецтва.

Як і більшість шоу про їжу, «Таємниці на кухні» рясніють апетитними сценами приготування їжі, викликаючи у глядачів відчуття голоду. Окрім Бредлі Купера («Зірка народилась», «Маестро), у серіалі знімались зірка «Баффі – винищувачка вампірів» Ніколас Брендон, а також Джеймі Кінг із «Міста гріхів» Роберта Родрігеса.

«Шефи»

Chefs, 2015

Власник ресторану Le Paris, роль якого виконав Кловіс Корнійяк («Пан мер», «Белламі»), готовий на все, щоб врятувати свій ресторан. У серіалі багато інтриг, злодійських стратегій та маніпулятивних лідерів, для яких кулінарія є лише засобом заробітку. Шеф бере на роботу молодого злочинця, який перебуває на випробувальному терміні. Ромен має великий талант до кулінарії, але чи лише цим обмежується інтерес до нього видатного шефа?

«Смачне життя»

Delicious, 2016

Британський драматичний серіал вміло поєднує любовні інтриги та приготування смачної їжі. Дія серіалу відбувається у Корнволлі. Знаменитий шеф-кухар Лео (Єн Глен) зраджує дружину Сем (Емілія Фокс) з колишньою дружиною Джиною (Дон Френч), яка колись допомогла йому досягти успіху у справі. Зокрема, саме Джина була авторкою більшості рецептів Лео, який попри любов до високої кухні ніколи не розумів професійних тонкощів, доступних лише справжнім гурманам.

«Софі. Життя з чистого аркуша»

Soof: Een Nieuw Begin, 2017

Нідерландська трагікомедія розглядає любов до приготування їжі як психотерапевтичний процес, здатний залікувати душевні травми і навіть відновити зруйновані стосунки між найближчими людьми. Події серіалу розгортаються навколо колишнього подружжя – Софі і Каспера – які змушені жити під одним дахом через фінансові труднощі і трьох дітей. Попри все Софі мріє зняти кулінарне шоу та відкрити власний ресторан.

«Ведмідь»

The Bear, 2022, на головному фото

Одним із найбільш популярних серіалів про кухарів, що отримав чимало нагород. Після смерті свого брата молодий шеф-кухар Кермі Берзато, який працював в одному з найкращих ресторанів світу, повертається до Чикаго, щоб керувати закусочною, яка дісталася йому у спадок. Після роботи у вишуканому ресторані Кермі доводиться непросто. Творець серіалу Крістофер Сторер багато в чому ігнорує гастрономічний складник шоу, фокусуючись на напружених стосунках між героями.