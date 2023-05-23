Серед артистів, які доєднаються до цьогорічної події, – гурт TVORCHI

Потужний проєкт, який творить музичну історію України! «Українська пісня / Ukrainian Song Project-2023» повертається та об’єднає найвідоміших українських виконавців, серед яких KAZKA, TVORCHI, Alekseev, KADNAY, Арсен Мірзоян, Jerry Heil, ZLATA OGNEVICH, TAYANA, NK та багато інших.

Вже традиційно подія відбудеться у Львові: 17 червня о 17:00 на локації !FESTrepublic, повідомили промоутери проєкту VINIL Concert agency. При цьому двері для гостей будуть відчинені із 14:00.

Минулоріч «‎Українська пісня» попри всі негаразди відбулася, але у зв’язку із війною в країні, проєкт відбувався у Польщі, у місті свободи – Гданську. На сцені перед глядачами виступили українські виконавці: KAZKA, Злата Огнєвіч, Алєксєєв, Арсен Мірзоян, TARABAROVA, TVORCHI, Анна Буткевич, SANSA, Павло Табаков, ведуча Соломія Вітвіцька та інші відомі артисти.

Всі виконавці від початку війни Росії проти України створили так звану «музичну лінію фронту», вони – волонтери та допомагають зібраними коштами нашим воїнам. Вкотре Україна доводить світові – українська музика популярна, сучасна та затребувана.

«Українська музична індустрія ще у 2014 році розпочала відокремлення від російського шоу-бізнесу, але остаточну крапку деякі артисти поставили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Ці події стали потужним поштовхом для творчості і молодих артистів. Українські забуті та повстанські пісні отримали нове звучання. Українська музика стала популярною у всьому світі. Тож цього року захід планується не тільки як музична подія, а і як можливість продемонструвати згуртованість та обʼєднання артистів, а також додаткова можливість ще більше популяризувати українську музику», – розповідають промоутери проєкту VINIL Concert agency.

У 2022 році саме музика стала одним із символів незламності духу та сили українського народу у 2022 році. Крім того, у ці нелегкі для країни часи зʼявилося багато й нових пісень. Деякі композиції слухачі почують на фестивалі «Українська пісня / Ukrainian Song Project-2023».

На вас очікує неймовірна кількість молодих талановитих артистів, які хочуть бути почутими, а також топових зірок українського шоу-бізнесу. Повний перелік артистів буде оголошений згодом.

Відбудеться також телевізійна зйомка, яка після проведення концерту транслюватиметься на українських телеканалах.

Частину коштів організатори проєкту перерахують на благодійність.

Придбати квитки на «Українська пісня / Ukrainian Song Project – 2023» можна за посиланням.