Ігровий фільм Тараса Томенка «Будинок “Слово”. Нескінчений роман» вийде у прокат 9 травня 2024 року.

Картина розповідає про мешканців харківського будинку «Слово», де жили українські письменники, режисери та актори, який потім навзуть «розстріляним відродженням». Будинок було збудовано за наказом Сталіна 1927 року. Неочікувано для мешканців будинку до них підселяють нікому не відомого молодого письменника Володимира Акімова. Хто він? Ніхто не знає. З його появою в будинку «Слово» починають розгортатися дивні події.

У 2017 році Тарас Томенко випустив документальний фільм «Будинок Слово». У 2018 році стрічка отримала українську національну кінопремію «Золота дзиґа» в категорії «Найкращий документальний фільм». Тоді ж режисер почав роботу і над ігровим фільмом. Його світова прем'єра відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі 2021 року. Українська премʼєра відбулась 16 червня 2022 року на першому кінофестивалі глядацького кіно «Миколайчук OPEN».

Сценаристи стрічки – Тарас Томенко та Любов Якимчук, оператор-постановник Михайло Любарський, художник-постановник Шевкет Сейдаметов, композиторка – Алла Загайкевич, продюсери – Юлія Чернявська, Олег Щербина, Пилип Іллєнко та Ростислав Мартинюк. Головні ролі зіграли Дмитро Вікулов, Борис Георгієвський, Ігор Гнєзділов, Євген Гудзь, Остап Дзядек, В'ячеслав Довженко, Андрій Ісаєнко, Марина Кошкина, Слава Красовська, Євген Ламах, Андрій Май, Ніна Набока та інші.