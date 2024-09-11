«Субстанція» отримала нагороду у Каннах

Сенсаційна стрічка «Субстанція», прем’єра якої відбулась у основному конкурсі Каннського кінофестивалю, вийде в український прокат вже з 10 жовтня. Сатиричний горор-трилер режисерки Каролі Фаржа («Помста») отримав приз Канн за найкращий сценарій.

Українська прем’єра стрічки відбулася на Одеському міжнародному кінофестивалі. Також минулого тижня горор-трилер Фарже відкрив програму жанрових фільмів MIdnight Madness на кінофестивалі в Торонто.

Фільм ознаменував собою кінематографічний камбек для легендарної акторки Демі Мур («Привид», «Непристойна пропозиція», «Стриптиз», «Солдат Джейн») та новим проривом для Маргарет Кволлі, відомою за ролями у «Бідолашних створіннях», «Одного разу… в Голлівуді», «Покоївці». Також у картині Каролі Фаржа одну з головних ролей зіграв Денніс Квейд («Життя і мета собаки», «Замкнене коло») який в останній момент перед стартом зйомок замінив свого друга Рея Ліотту, що помер у травні 2022-го.

За сюжетом фільму, Елізабет Спаркл (Демі Мур) - справжня суперзірка та володарка зірки на Алеї слави у Голлівуді, веде популярне фітнес-шоу, аж допоки продюсер не вирішує знайти їй молодшу заміну. І тоді в житті Елізабет з’являється «субстанція», загадковий препарат для реплікації клітин, що створює нову версію людини, молодшу та досконалішу. Так народжується Сью. І традиційно наслідки цього стають непередбачуваними.

«Субстанція» знята та спродюсована культовою британською студією Working Title, відомою великим різноманіттям різножанрових хітів, серед яких фільми Едгара Райта, братів Коенів, франшизи «Бріджит Джонс», «Містер Бін» тощо.