Названо дату відкриття нового Бескидського тунелю

Після відкриття тунель зможе пропускати до 100 пар поїздів на добу

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:239880

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Названо дату відкриття нового Бескидського тунелю
фото медіацентру «Магістраль»
У тунелі вже проклали 900 м колії

Рух поїздів через новий двоколійний Бескидський тунель має бути відкрито 25 травня цього року, повідомили в регіональній філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця».

«25 травня має бути відкрито рух поїздів через новозбудований тунель», – зазначили у «Львівській залізниці», інформацію якої процитував «Укрінформ».

За інформацією регіональної філії, на підходах та в самому тунелі колійники вже проклали колії загальною довжиною 2,350 км. Зокрема, станом на першу декаду січня в самому тунелі вже прокладено 900 м колії.

Крім того, з обох сторін біля Східного порталу укладено стрілочний перевід. Енергетики встановлюють опори контактної мережі та жорсткі поперечини. Раніше було споруджено пожежні резервуари на Східному і Західному порталах із загальним об’ємом 450 т води. Крім того, на Західному порталі будівельники звели споруди для воєнізованої охорони, трансформаторної підстанції, електрощитової та встановили лотки водовідведення.

Бескидський тунель розташований в Карпатах, на Бескидському перевалі. Належить до 5-го Пан'європейського транспортного коридору (Італія – Словенія – Угорщина – Словаччина – Україна). Після завершення будівництва пропускна спроможність тунелю збільшиться з 47 до 100 пар поїздів на добу, а швидкість проходження зросте з 15-40 до 60—70 км/год.

Діючий наразі одноколійний Бескидський тунель був побудований ще в 1886 році. На цей час недостатня пропускна здатність тунелю завдає значних економічних збитків «Львівській залізниці».

У 2006 році «Укрзалізниця» оголосила тендер на реконструкцію Бескидського тунелю. Підготовчі роботи розпочалися у 2011 році. У серпні 2013 року було затверджено проект.

6 жовтня 2017 року будівництво тунелю було завершено, сумарна вартість робіт становила 102,7 млн євро.

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