Франція отримала право прийняти зимові Олімпійські ігри

У середу, 24 липня, Міжнародний олімпійський комітет ухвалив рішення провести зимові Олімпійські ігри 2030 року у французьких Альпах. Для Франції це буде перша за останні 38 років зимова Олімпіада – раніше вона відбувалась у Шамоні (1924), Греноблі (1968) та Альбервілі (1992).

Альпи здобули статус основного претендента у червні 2024 року. З того часу МОК провів перемовини з владою країни щодо можливості підготовки регіону до проведення змагань. На організацію зимових Олімпійських ігор претендувало також японське Саппоро, однак у грудні 2022 року місцева влада призупинила підготовку заявки через корупційний скандал.

Зацікавленість у проведенні Олімпійських Ігор-2030 у минулому також проявляла Україна, однак війна порушила всі плани нашої держави.

Календар літніх та зимових Олімпійських Ігор на найближчі 10 років:

2024: Париж – літня Олімпіада

2026: Мілан – зимова Олімпіада

2028: Лос-Анджелес – літня Олімпіада

2030: Альпи – зимова Олімпіада

2032: Брисбен – літня Олімпіада

2034: Солт-Лейк-Сіті – зимова Олімпіада (претендент)

Нагадаємо, вже сьогодні у Парижі стартують XXXIII літні Олімпійські Ігри. Представництво України на них буде найменшим за весь час. Водночас вперше в історії Україна візьме участь у футбольному турнірі Олімпіади. Це буде для нас єдиний ігровий вид спорту. Також Україна дебютує у брейкінгу та скелелазінні. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).