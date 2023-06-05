Національний банк України в понеділок, 5 червня, спростував неправдиву інформацію, яка поширювалася у ЗМІ з 4 червня про те, що банки зобов’язані передавати до регулятора дані про всі карткові платежі українців. В інтерпретації ЗМІ йшлося, що банки повинні подавати до НБУ дані про платежі фізичних осіб, тоді як насправді в цьому листі йдеться лише про суб’єктів господарювання, тобто про бізнес.

Як повідомила прес-служба НБУ, у листі регулятора до банків, фрагмент з якого опублікували низка ЗМІ (зокрема, підсанкційна «Страна.ua» та галузеве видання «Мінфін», звідки інформація поширилася по інших сайтах) не йдеться про фізичних осіб.

«Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб. Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції», – наголосили в Нацбанку.

Там уточнили, що опублікований у ЗМІ лист був нагадуванням для банків про те, що цю інформацію потрібно подавати коректно та своєчасно. Національний банк наголосив, що використовує цю інформацію виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства України. Так, аналіз такої узагальненої інформації дав змогу Національному банку виявити проблематику використання послуг банків, у тому числі електронної комерції, з метою обслуговування тіньового ринку, зокрема обслуговування діяльності нелегального грального бізнесу.