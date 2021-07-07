Монети номіналом 1 і 2 гривні ввели в обіг у квітні 2018 року

Національний банк України працює над зміною дизайну монет номіналом 1 і 2гривні. Про це на брифінгу в середу, 7 липня, повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

За його словами, причиною такої зміни будуть численні скарги українців на те, що монети важко розрізнити.

«Ми почули нарікання українців на якість обігових монет 1 і 2 гривні, перш за все. І наразі ми працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для використання, перш за все, людям із вадами зору, людям похилого віку», – сказав він.

Шабан додав, що далі оптимізовувати банкнотно-монетний ряд НБУ не планує.

«Ми виходимо з економічної доцільності і зручності українців для розрахунків. Коли з’являється зоопарк купюр, з цим треба щось робити, бо не пам’ятаєш, яка справжня, яка не справжня», – заявив Шабан.

Монети номіналом 1 і 2 гривні ввели в обіг у квітні 2018 року. Востаннє про зміни в обігу монет і купюр НБУ оголошував восени 2020-го.

З 1 жовтня того року з обігу вийшли монети номіналом у 25 копійок, банкноти зразка до 2003 року, а також паперові банкноти 1 і 2 грн та монети 1 гривня зразка 1996 року.

Загалом до весни 2023 року в обігу мають залишитися 6 номіналів монет: 10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень, а також 6 номіналів банкнот: 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень.