Висота Sky Towers мала сягати майже 215 м

Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві виставили на продаж зі стартовою ціною 662,3 млн грн. Будівлю намагаються продати вже пʼять років і за цей час її ціна зменшилась у 10 разів.

Ідеться про недобудований комплекс преміум класу Sky Towers на Берестейському проспекті, 13 в Києві. Його будівництво у 2007 році почала компанія KDD Group. За проєктом – це ЖК з вежами 47, 34 і 2 поверхів, заввишки майже 215 м.

З перших днів будівництва кияни протестували проти будівництва хмарочоса саме в цьому місці, адже раніше тут протікала річка Либідь. Тож для укріплення будівлі залили фундамент глибиною 64,5 м.

Забудовник позичив в «Укрексімбанку» 3 млрд грн на це будівництво, але через проблеми з фінансуванням будівництво зупинилось у 2015 році. Зараз обʼєкт готовий на 51%. У 2021 році «Укрексімбанк» виграв суд у справі кредитного боргу й відтоді намагається продати недобудову.

За інформацією Forbes, у добудову комплексу потрібно буде інвестувати приблизно 168,7 млн доларів (близько 7,2 млрд грн)

Уперше Sky Towers виставили на продаж зі стартовою ціною 7,1 млрд грн, але торги так і не відбулись. За ці пʼять років стартова ціна знизилась в 10 разів. Зараз недобуд продають за 662,3 млн грн.