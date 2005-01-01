Невідомі з ножем напали на музичного продюсера Олександра Ягольника у Києві

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:146181

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Невідомі з ножем напали на музичного продюсера Олександра Ягольника у Києві
фото «Обозревателя»
У Києві на продюсера Олександра Ягольника напали невідомі з ножем

Вночі невідомі у Києві напали з ножем на відомого українського продюсера Олександра Ягольника. Інцидент стався в ніч на 9 червня у Києві, повідомив Ягольник на своїй сторінці у Facebook і додав кілька фото.

«Зустрів вату. З ножем. Вночі. Прикро. Але їм не вдасться ніколи мене зламати. Хіба що вбити», – написав Ягольник, показавши закривавлену руку.

Пізніше він додав, що їде у лікарню.

Олександр Ягольник – український продюсер, композитор, поет, драматург, музичний журналіст. Був продюсером співачки Наталії Могилевської та свого часу був творцем та учасником гурту «Игрушки». Зараз Ягольник називає себе ідеологом бродвейських мюзиклів в Україні і жорстко критикує українських артистів, які їздять з концертами у Росію.

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