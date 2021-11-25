Іван Фідик (праворуч) переміг у чемпіонаті з шашок серед незрячих

44-річний мешканець Дрогобича Іван Фідик знову став чемпіоном світу з шашок. Іван Фідик – член збірної України з шашок серед осіб з інвалідністю, чоловік повністю незрячий, повідомила прес-служба управління молоді та спорту Львівської ОДА у четвер, 25 листопада.

У Туречинні триває чемпіонат світу з шашок серед осіб з порушенням зору, слуху та опорно-рухового апарату. Серед спортсменів з України, Львівщину представляють троє шашкістів –44-річний Іван Фідик, 16-річна Інна Добрей та Іван Ільницький, якому 54 роки.

Іван Фідик, мешканець Дрогобича, вже здобув на чемпіонаті золото. Іван – повністю незрячий, він є членом збірної України з шашок серед осіб з інвалідністю. Шашкіст Фідик також є майстром спорту, багаторазовим чемпіоном та призером міжнародних змагань.

У 2016 році Іван Фідик вперше став чемпіоном світу з шашок. Тоді чемпіонат проходив у Болгарії, шашкіст виграв усі партії у своїх опонентів. А у 2017 році Фідика визнали найкращим інваспортсменом року.