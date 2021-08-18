Ольга Токарчук уперше візьме участь в українському літературному фестивалі

Почесною гостею 28 BookForum у Львові стане Нобелівська лауреатка Ольга Токарчук. Про це ZAXID.NET повідомили організатори заходу.

Ольга Токарчук – польська письменниця, яка отримала Нобелівську премію з літератури 2018 року «за уяву оповідачки, яка з енциклопедичною пристрастю представляє перетин кордонів як форму життя». Ольга Токарчук – авторка восьми романів і трьох збірок оповідань, а також одна з найбільш перекладених польських авторів. Письменниця двічі отримувала одну з найпрестижніших польських літературних нагород – премію «Ніке» – у 2008 та у 2015 роках.

Українською мовою книги Ольги Токарчук виходять у видавництвах «Темпора» та «Урбіно»: «Бігуни» і «Книги Якова» в перекладі Остапа Сливинського, збірка «Химерні оповідання» у перекладі Віктора Дмитрука, «Веди свій плуг понад кістками мертвих» у перекладі Божени Антоняк.

BookForum – заснований 28 років тому у Львові літературний фестиваль, що спочатку мав назву «Форум видавців». Цього року BookForum вперше відбудеться у гібридному форматі – онлайн та офлайн. На гостей чекають понад 100 подій, панельних дискусій, традиційна Ніч Поезії та музики non-stop, а також зустрічі із письменниками з України, ЄС, США, Південної Америки та Африки.

28 Львівський міжнародний BookForum відбудеться 15-19 вересня 2021 року.