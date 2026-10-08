Енн Карсон народилась у 1950 році

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури 2026 року стала канадська письменниця Енн Карсон. Її відзначили за «сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури».

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Енн Карсон народилась 21 червня 1950 року в Торонто. Канадська поетеса, есеїстка, перекладачка і професорка з класичної літератури, літературна критикиня є також стипендіаткою Ґуґґенгайма 1998 року, лауреаткою Літературної премії Ланнана та премії ПЕН за поезію в перекладі (2010), а також багатьох інших нагород.

Карсон є професоркою класики. Галузями її наукових інтересів є класичні мови, порівняльне літературознавство, антропологія, історія та комерційне мистецтво. На неї вплинули давньогрецька література, Сапфо, Сімона Вейль, Гомер, Вірджинія Вулф, Емілі Бронте та Фукідід. Вона часто посилається, модернізує та перекладає давньогрецьку літературу. Опублікувала понад двадцять книг, більшість з яких поєднує форми поезії, есе, прозу, критику, переклад, драматичний діалог, художню та нехудожню літературу.

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Найвідомішою книжкою 76-річної лауреатки найпрестижнішої премії є роман у віршах «Автобіографія Червоного» (Autobiography of Red, 1998), який переосмислює давньогрецький міф про Геріона та Геракла. Невдовзі книга має бути перекладена українською, її готує до друку видавництво «Грушка». Цей роман стане першим українським перекладом творів Енн Карсон. Також серед її відомих книжок – «Краса чоловіка» (The Beauty of the Husband, 2001), «Чоловіки у вільні години» (Men in the Off Hours, 2001), «Norma Jeane Baker of Troy» (2019) та «Nox» (2010).

«Краса чоловіка» з підзаголовком «Художнє есе у 29 танго» розповідає історію кохання, шлюбу та його руйнування. «Нокс» – експериментальна поетична книга присвячена померлому братові письменниці.

Також нова лауреатка Нобелівської премії опублікувала серію визначних робіт у 1990-х роках. Серед них – «Есе про скляну калькуляцію» (The Glass Essay) у збірці «Скло, іронія та Бог» (Glass, Irony, and God) (1995).

Додамо, що Нобелівську премію з літератури вручають із 1901 року. Першим лауреатом з літератури став французький поет Рене Сюллі-Прюдом. Першою жінкою – шведська письменниця Сельма Лагерлеф, нагороджена у 1909 році. Зі 121 лауреата премії 18 є жінками. Минулого року премію отримав угорець Ласло Красногоркаї. Цього року разом із найпрестижнішою літературною нагородою світу лауреатка отримає премію у 12 мільйонів шведських крон (приблизно 1,2 млн доларів).