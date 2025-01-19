Ґрета Ґервіґ працює над новою екранізацією книг К. С. Льюїса

Режисерка Ґрета Ґервіґ («Барбі») випустить на екрани нову адаптацію «Хронік Нарнії». Спочатку йшлося про те, що картина вийде відразу онлайн, проте було прийняте рішення, що 26 листопада 2026 року картина вийде ексклюзивно у кінотеатрах у форматі IMAX. Онлайн «Хроніки Нарнії» вийдуть на Різдво, 25 грудня.

Наразі ані сюжетні подробиці, ані акторський склад нової екранізації невідомі. Також незрозуміло, яку саме з книг К. С. Льюїса Ґервіґ перетворить на сценарій (але йшлося про те, що стиль буде принципово відрізнятися від діснеївської трилогії і буде «дуже рок-н-рольним»). Зйомки мають стартувати влітку.

Нагадаємо, що три фільми «Хронік Нарнії» від Disney вийшли у 2005, 2008 і 2010 роках і зібрали сумарно 1,5 млрд доларів у світовому прокаті.

Заснований на улюбленій багатьма серії романів для молоді англійського письменника К. С. Льюїса, «Хроніки Нарнії» розгортаються у фантастичному царстві фентезі та магії та розповідають епічну історію війни та миру в королівстві. Романи почали публікувати в 1950-х роках, але лише в 2005 році «Лев, відьма і шафа» вперше з’явилися на великому екрані.