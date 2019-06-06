Багатосерійні канікули

Літо – не найкращий час для прем’єр серіалів, зазвичай великі та успішні проекти йдуть на літні канікули, проте відразу декілька компаній пропонують свої новинки саме у літній час. Пропонуємо найцікавіші з них.

Добрі знамення

Прем’єра – 31 травня

Серіал є екранізацією фантастичного роману Террі Пратчетта та Ніла Геймана.

Головні герої міні-серіалу, ангел Азірафель та демон Кроулі, знайомі вже шість тисяч років. Але гряде кінець світу, народжується Антихрист, а по містах мчать вершники Апокаліпсису (на байках). Старі знайомі вирішують об'єднатися, щоб врятувати світ.

Роман було написано у 1990 році. Екранізацію мав здійснити кінорежисер Террі Гілліам у 2002 році. Він навіть закінчив сценарій, проте фінансування так і не знайшли. У серпні 2012 року Ріанна Пратчетт, дочка Террі Пратчетта, оголосила про створення нової кінокомпанії Narrativia, яка, серед інших проектів, має випустити серіал на основі сюжету роману «Добрі знамення».

Серіал нарешті вийшов, знято шість серій. У головних ролях – Девід Теннант, Майкл Шин, Джон Хемм.

Коли вони нас бачать

Прем’єра – 31 травня

Драма у 4-х серіях, яку поставив режисер Аві Дюверн, заснована на реальних подіях. Міні-серіал розповідає про суд над латиноамериканським та чорношкірими підлітками, яких помилково звинувачують у зґвалтуванні жінки в Центральному парку в 1989 році. Дія серіалу розпочинається з першого допиту підозрюваних, а закінчуються винесенням виправдувального вироку в 2014 році.

Велика маленька брехня

Прем’єра – 9 червня

Цей міні-серіал можна розглядати і як другий сезон дуже популярного серіалу, що зібрав чимало професійних нагород. Проте історія, викладена в романі Ліян Моріарті, уже повністю розказана у першому сезоні. Спочатку знімати продовження ніхто не планував, проте неймовірний успіх серіалу змусив авторів подумати над тим, щоб зняти другий сезон. У ньому ми зустрінемось з героїнями першого сезону у викоанні Ніколь Кідман, Різ Уізерспун, Зої Кравіц, Лорі Дерн та Шейлін Вудлі. До них приєднається Меріл Стріп, яка грає маму Перрі.

Місто на пагорбі

Прем’єра – 16 червня

Продюсерами цього кримінального серіалу стали давні друзі Бен Аффлек та Метт Деймон. За їх плечима – чимало успішних спільних проектів. Тепер вони вирішили розповісти про реальні події, які отримали назву «бостонське диво».

Дія серіалу відбувається на початку 1990-х у Бостоні, правоохоронні органи якого перебувають у владі корупції та расизмі. Проте громадянське суспільство повстає та очищує місто від корупціонерів.

У центрі історії – афро-американський окружний прокурор, який залишив адвокатську практику. Разом із корумпованим, але шановним ветераном ФБР він береться за розслідування історії сім'ї, яка викрадає автомобілі з Чарльзтона, однак справа швидко розростається і, в результаті, розкриває секрети всієї правоохоронної системи Бостона.

Чотири весілля та один похорон

Прем’єра – 31 липня

Проект з серії «добре забуте старе». Проте британський однойменний фільм (на головному фото) навряд чи можна зарахувати до забутого. Свого часу драма побила всі рекорди в прокаті і стала найуспішнішим британським фільмом за всю історію.

Серіал з’явиться через 25 років після прем’єри цієї чудової романтичної драми з Г'ю Ґрантом та Енді Макдауелл у головних ролях. Обіцяють, що вони з’являться і в новому фільмі. Але головними стануть їх діти. Автори обіцяють також чимало нових весіль.

90210

Прем’єра – 7 серпня

Знаковий молодіжний серіал «Беверлі Гіллз» повернеться на екрани у вигляді нового серіалу під назвою «90210». У новому проекті Fox знімуться всі актори з старого складу, крім Люка Перрі, який виконував роль Ділана. Актор помер від інсульту в березні 2019 року.

Проте автори шоу наголошують, що актори грають не своїх персонажів, а дорослі версії самих себе.