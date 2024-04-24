Знаменита американська співачка Тейлор Свіфт представила свій новий альбом The Tortured Poets Department та кліп на пісню Fortnight. Він був знятий у стилі фільму Йоргоса Лантімоса «Бідолашні створіння». Про це написало видання Rolling Stone.

У чорно-білому кліпі Fortnight Тейлор з'являється в образах, на які її надихнули образи героїні Емми Стоун. Нагадаємо, що за цю роль акторка отрамала «Оскар». А сам фільм переміг на минулорічному Венеціанському кінофестивалі.

Разом з Тейлор у цьому кліпі співає популярний репер Post Malone, якому для деяких сцен Fortnight навіть замаскували його тату на обличчі.

Під кінець цієї історії ви можете побачити зірок культової драми «Товариство мертвих поетів» Ітана Говка і Джоша Чарльза. Нескладно помітити, що назва нового альбому Тейлор перегукується з назвою фільму.

The Tortured Poets Department є 11-м студійним альбомом Тейлор, куди увійшла 31 пісня. Fortnight є першою композицією цього альбому.

Минулого року у кінотеатрах вийшов фільм-концерт Taylor Swift: The Eras Tour, що став одним з найкасовіших фільмів 2023 року.