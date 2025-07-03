Виставка триватиме до 14 вересня

У «Я Галерея Пентхаус» триває персональна виставка Юрія Денисенкова «Вісім зникаючих покоївок». Це – новий проєкт київського художника, що пропонує глядачеві розшифрувати сюжети та історії: зникаючі покоївки, містичні сцени в лісі, примарні постаті, прихована небезпека в образі тигра.

Герої творів ніби розчиняються у полотнах, зникаючи на тлі предметів чи краєвидів. Це – ніби примхи пам’яті, яка затримує на полотні лише фрагменти. Чи запрошення додумати, дофантазувати слідом за художником.

Реалістична манера письма буквально за мить, за сантиметр заперечує сама себе, перетворюючи фатографічно точне зображення на химеру.

А сама назва викликає асоціації з театром, з драматургією абсурду. Кожна картина ніби є сценою, де розігрується та чи інша історія. От тільки на сцені так розчинити героїв у просторі не вийде. А живопис прекрасно дає собі з цим раду.

«Юрій Денисенков — художник і сценограф. Його живопис – це рефлексія на сьогодення, переплетена з пам'яттю, снами та власними спостереженнями. Це робота з реальним і нереальним, побутовим і фантазійним, поєднання непоєднуваного. Картини розгортаються як сцени кіно: примарні фони, неочевидні персонажі, напружена тиша – разом вони створюють відчуття сюрреалістичності», – пояснюють організатори виставки.

«Я Галерея Пентхаус» – ідеальне місце для таких робіт, адже світ, що поступово щезає, який пам’ять намагається гарячково затримати, перегукується з тим львівським світом, з його ідеальними дрібничками, які розчиняються у часі і які ловить та зберігає «Я Галерея».

Виставка супроводжуватиметься паралельною програмою й триватиме до 14 вересня у «Я Галерея Пентхаус».

Фото Катерини Сліпченко