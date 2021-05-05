Пункт пропуску «Дяківці» вже готовий на 70%

У Чернівецькій області до 24 серпня планують добудувати пункт пропуску «Дяківці», який розташований на українсько-румунському кордоні, повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

У відповіді Буковинської митниці на запит «Суспільного» повідомили, що наразі пункт готовий на 70%. За проектом фінансування, у 2021 році на його добудову мають виділити ще 50 млн грн.

На пункті пропуску мають змонтувати ваговий комплекс, облаштувати електропостачання, а також встановити систему освітлення та відеоконтролю.

Крім того, до кінця 2021 року планують відремонтувати під'їзні шляхи, які ведуть до пропускного пункту. Зроблять це за 2 млн євро, які отримають в межах румунського грантового проекту.

Наразі вже провели тендер та обрали переможця, який ремонтуватиме дороги. 7 травня з ним укладуть договір.

Пункт пропуску «Дяківці» розташований на кордоні з Румунією. У 2013 році його розпочали будувати в межах грантового проекту з транскордонного співробітництва, втім об’єкт не вдалось завершити.

Наразі пункт готовий приблизно на 70%. Тут вже збудували адмінбудівлю, навіси, павільйони паспортного та митного контролю, а також встановили каналізаційні та водопровідні мережі.